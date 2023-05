Angel Olsen in concerto al Trasimeno per il Lars Rock Fest

Il 10 Giugno Angel Olsen protagonista dell’anteprima/warm up del LARS ROCK FEST 2023 alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago (PG)

Sarà Angel Olsen la protagonista del warm up del LARS ROCK FEST 2023. L’affascinante cantautrice americana suonerà nella suggestiva Rocca Medievale di Castiglione del Lago (PG) sabato 10 giugno 2023. Viene confermata anche quest’anno l’anteprima del Lars Rock Fest, con il sostegno del Comune di Castiglion del Lago, in quella che è conosciuta anche come Rocca del Leone, un’insediamento medievale caratterizzato da una forma a pentagono irregolare, che sorge sui resti di un’acropoli etrusca.

Angel Olsen arriva in Italia per presentare l’ultimo album “Big Time”, sesto lavoro in studio della sua carriera uscito a giugno dello scorso anno, e il nuovo EP, “Forever Means”, uscito ad aprile 2023.

“Big Time”, nato dalle due stelle gemelle del dolore e dell’amore, ha portato la cantautrice americana a un senso di sé più profondo e autentico che mai. L’album trasmette il suono consapevole di un’artista completamente a proprio agio con sé stessa.

“Forever Means” contiene quattro preziose canzoni che provengono dalle session di registrazione di “Big Time”, brani tratti dalle strade percorse dalla Olsen e da quelle ancora da percorrere

Il LARS ROCK FEST 2023 festeggerà la sua decima edizione a Chiusi dal 7 al 9 luglio con ingresso gratuito ed ha già annunciato The Brian Jonestown Massacre, headliner della serata finale di domenica 9 luglio.

Il Lars Rock Fest è un festival gratuito di musica indipendente nato nel 2012 e cresciuto grazie all’impegno dell’associazione culturale artistica GEC – Gruppo Effetti Collaterali.

Il festival, sin dai suoi esordi, ha costituito un punto di riferimento nel panorama alternativo internazionale contemporaneo ospitando sul palco di Chiusi band del calibro di Wire, Gang of Four, The Pop Group, Public Service Broadcasting, Japandroids, Unknown Mortal Orchestra, Protomartyr, Cloud Nothings, METZ, Wolfmother, The Tallest Man on Earth, Algiers, Nothing, Porridge Radio e faust.

