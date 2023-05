A Milano weekend con la Saugella Run & Fun

SAUGELLA RUN & FUN, un nuovo evento che colorerà Milano il weekend del 6-7 maggio nella splendida cornice di Piazza Sempione sotto l’Arco della Pace

Corsa e divertimento saranno gli ingredienti della SAUGELLA RUN & FUN, un nuovo evento che colorerà Milano il weekend del 6-7 maggio nella splendida cornice di Piazza Sempione sotto l’Arco della Pace. Per SAUGELLA, il brand di Mylan – A Viatris Company, leader nel benessere intimo femminile, si tratta del primo evento sportivo realizzato ed ideato insieme ad Havas Play e patrocinato dal Comune di Milano.

Una due giorni di attività con un ricco palinsesto dedicato a tutta la famiglia: allenamenti preparatori alla corsa, area per bambini, un tocco di bellezza con maestri di trucco, acconciature e barbiere, momenti di relax con sessioni di yoga e massaggi e tanto altro fino al momento clou che sarà quello della corsa non competitiva di 5 o 10 km. Ad animare il villaggio ci sarà l’energia della musica di RDS, media partner dell’evento, con la partecipazione di Petra Loreggian, nota dj radiofonica.

Il programma prevede l’apertura del villaggio sabato 6 maggio 13.00-18.00 e domenica 7 maggio 9.00-16.00 con ingresso gratuito per tutti coloro che vogliono godersi una giornata di intrattenimento all’aperto, pur non partecipando alla corsa.

La Saugella Run si svolgerà alle 10.30 di domenica con partenza e arrivo presso l’Arco della Pace, con la possibilità di correre un giro sulla distanza di 5km o due giri per 10km all’interno del Parco Sempione.

Inoltre, da oggi fino a venerdì 5 maggio ore 12.00 saranno aperte le iscrizioni ONLINE alla corsa sul sito www.saugella.it, mentre sabato 6 maggio fino alle 18.00 sarà possibile iscriversi sul posto. L’iscrizione prevede una sacca gara con la t-shirt dell’evento e i prodotti dei partner che verrà consegnata al villaggio. A fine corsa tutti i partecipanti riceveranno una medaglia e un diploma.

Un evento fortemente voluto dal brand SAUGELLA non solo per richiamare l’attenzione sull’importanza dell’igiene e della prevenzione, ma anche per supportare la Fondazione Francesca Rava, nella realizzazione di un progetto sanitario su Milano in collaborazione con la cooperativa sociale Tempo per l’Infanzia.

Tutto il ricavato delle iscrizioni alla corsa, infatti, verrà devoluto per l’allestimento di un Punto Pediatrico gratuito per minori in povertà economica e sanitaria all’interno di un complesso di case popolari nella periferia est del capoluogo lombardo, per dare loro sostegno attraverso visite pediatriche periodiche, distribuzione di farmaci, momenti di educazione sanitaria e per l’acquisto di un ecografo portatile.

Molti sono i bambini stranieri che giungono nel quartiere e hanno necessità di consulenza e assistenza medica. Proprio per questo il progetto della Fondazione nasce dalla necessità di garantire assistenza pediatrica immediata, in attesa dell’assegnazione del pediatra di base.

L’evento sarà, inoltre, promosso con un forte investimento da parte di SAUGELLA in comunicazione coinvolgendo i grandi impianti OOH e col supporto di campagne social. La pianificazione è a cura di Havas Media.

“Anche questa volta siamo lieti di essere a fianco al nostro partner Fondazione Rava insieme ad Havas Media” commenta Anne-Marie Van De Kieft, Head of Marketing Consumer and Pharma Care BU, Mylan Italia, A Viatris Company “La Saugella Run & Fun è una iniziativa che si inserisce nel concept “Femminile Singolare” che da anni accompagna il brand, nella consapevolezza che non esiste un unico modo di essere femminile. Oggi Saugella si schiera a fianco delle donne più attive e impegnate del perseguimento delle proprie ambizioni e passioni, in tutti gli ambiti, in una corsa alla riscoperta di sé stesse.”

Edoardo Alzetta, Head of Sport di Havas Play, afferma “Il ruolo di Havas Play è quello di connettere i brand ai consumatori attraverso le loro passioni: questa attività si basa sulla convinzione che lo sport e l’intrattenimento siano leve di comunicazione capaci di coinvolgere attivamente le persone. La Saugella Run & Fun rappresenta senz’altro un’occasione di condivisione di esperienze per tutti i protagonisti dell’evento che, uniti dalla passione comune della corsa e dalla voglia di praticare attività a impatto positivo, dimostrano di essere il vero valore aggiunto di questa iniziativa.”

Ricordiamo che Havas Play è il network recentemente lanciato a livello globale dal Gruppo Havas che mette al centro sport marketing, branded content, influencer marketing, social media management, experiential & live activation.

A fianco di Saugella (Title Sponsor) ci saranno Eurofood con i brand Tropical e Nattura // Acqua San Bernardo (Official Mineral Water) // Yome // Barberino’s / /Club Beautè // Heaven Oat // Urban Colors // Almostthere // Cus Milano // Radio Partner RDS 100% Grandi Successi // Comune di Milano.

Per info: www.saugella.it

Per iscrizioni: cliccaqui