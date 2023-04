Sandra Milo e Gene Gnocchi ospiti a “Citofonare Rai 2”

Sandra Milo e Gene Gnocchi sono gli ospiti di Paola Perego e Simona Ventura nello studio di “Citofonare Rai 2”, in onda domenica 30 aprile alle 11.15 su Rai 2

Saranno Sandra Milo e Gene Gnocchi gli ospiti di Paola Perego e Simona Ventura nello studio di “Citofonare Rai 2”, in onda domenica 30 aprile alle 11.15 su Rai 2. Una strana coppia a confronto, per far divertire il pubblico con tante immagini tratte dalle Teche e momenti Amarcord.

Antonella Elia, l’inviata dell’amore, racconterà l’appassionata storia d’amore tra Marta Marzotto e il pittore Guttuso. In diretta da Napoli, inoltre, un inviato speciale: Peppe Quintale per condividere con gli spettatori le emozioni che si stanno vivendo nella città del sole in questo speciale momento del campionato.

In studio anche il comico e showman Dado, che coinvolgerà le conduttrici in un piccolo spettacolo tutto da ridere. Il giovane cantautore Oliver Kaufmann, invece, regalerà un momento canoro molto coinvolgente, mentre il commercialista Gianluca Timpone darà dettagli e informazioni utili su tasse e rottamazione.

Non mancheranno canzoni e momenti divertenti in cui sia le conduttrici che gli ospiti si travestiranno con abiti spiritosi. In studio anche Valeria Graci con la sua rubrica “Vale Tutto” e come sempre l’oroscopo di Simon and The Stars.