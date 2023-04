Recidivo duetta con Jenny B nel nuovo singolo “Lita”

Si intitola “Lita” il nuovo singolo di Recidivo con la partecipazione straordinaria di Jenny B: il brano è sulle piattaforme streaming

“Lita” è il nuovo singolo di Recidivo feat. Jenny B. Pubblicato in download digitale dall’etichetta discografica indipendente PMS Studio di Raffaele Montanari, è in rotazione radiofonica .

Il brano nasce dall’inedito incontro tra Recidivo (aka Riccardo Rota), rapper giovane e in forte ascesa, e Jenny B (aka Jenny Moreschi Bersola), mitica voce black della dance anni ’90, quella di hit come “The Rhythm Of The Night” e “The Summer Is Magic”. Per la cantante si tratta di un ritorno alla musica rap italiana a seguito di un lungo fermo discografico e del clamoroso campionamento della sua voce in “Ritmo” dei Black Eyed Peas del 2019. Dopo Marracash (“Solo Io E Te”), Piotta (“La Mossa Del Giaguaro”), Tormento (“Io Sono Il Vento”) e i Gemelli Diversi (“Un Attimo Ancora”), è la volta di Recidivo con un brano che parla di violenza e sfruttamento delle donne.

“Lita” è la rappresentazione di una ragazza costretta alla prostituzione attraverso cui sintonizzarsi su una frequenza radio a noi familiare. Jenny B e Recidivo affondano le loro voci nella profondità più scura di una trama, elegantemente tessuta con fili intrecciati di bene e male, dove si adombra il riscatto da una condizione femminile fatta di dipendenza e sottomissione. Andrea Zerillo è l’autore del brano, Francesco La Fauci il regista del relativo videoclip presente su YouTube, Ugo Stomeo l’ideatore e addetto stampa della produzione con la prestigiosa partecipazione di Jenny B, per gentile concessione di Off Limits.

LINK PER ASCOLTARE E SCARICARE “LITA”:

https://fanlink.to/recidivolita

LINK PER GUARDARE IL VIDEO DI “LITA”:

https://youtu.be/xqYhlKEI9tk