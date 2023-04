Pisa: Powy ricarica le auto elettriche al Metropark

Pisa: al via la prima attivazione di colonnine di ricarica elettrica tra Metropark e Powy. L’area di sosta del Gruppo FS si trasforma in hub multimodale

A Pisa, il parcheggio Metropark sempre più al servizio del cittadino. L’area di sosta del Gruppo FS si trasforma in hub multimodale “innovativo e green”, consentendo a chi si reca o giunge in stazione, o per chi vive la città, di ricaricare in sicurezza la propria autovettura grazie alla posizione strategica delle aree di sosta gestite da Metropark.

L’istallazione è stata realizzata dalla società Powy con la quale Metropark nell’aprile 2022 ha sottoscritto un accordo quadro con l’obiettivo di collocare entro il 2025 fino a 600 punti di ricarica nei parcheggi della Società del Polo Urbano del Gruppo FS.

L’iniziativa mira a completare l’offerta del servizio e potenziare il ruolo di hub intermodale della stazione. Sarà quindi possibile accedere ai servizi di ricarica per veicoli elettrici, incrementando il raggio della mobilità efficiente e meno inquinante a tutto vantaggio di cittadini, viaggiatori, pendolari e visitatori.

Le 6 colonnine di ricarica, accessibili h24 7 giorni su 7, potranno rispondere alle diverse esigenze di ricarica della clientela: 5 in corrente alternata (AC da 22 kW per ciascuna presa, in grado di ricaricare l’auto in qualche ora) e 1 colonnina in corrente continua (DC inizialmente da 75 kW, con possibilità di upgrade fino a 150 kW) prodotta da Alpitronic, azienda italiana leader in Europa. Le postazioni, tutte alimentate da energia 100% rinnovabile, fanno parte del network pubblico di ricarica per veicoli elettrici che Powy sta realizzando in partnership con il Gruppo Stellantis. Come per l’intero network, questi punti sono disponibili per la ricarica di tutti i veicoli elettrici e garantiranno condizioni esclusive ai possessori di veicoli di Stellantis.

Per fruire del servizio di ricarica, oltre a utilizzare le tessere e applicazioni di ricarica dei principali operatori, si può anche effettuare un pagamento digitale senza scaricare app o registrarsi a un servizio, garantendo un’esperienza di ricarica facile e veloce anche a una clientela di passaggio o occasionale.

L’intervento, in coerenza con le attuali politiche di mobilità urbana sostenibile, contribuisce al trasferimento di quote di traffico dall’auto privata al trasporto collettivo e allo sviluppo di nuove forme di spostamento, tra cui quella condivisa ed elettrica.