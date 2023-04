Online il nuovo singolo di Emin Hersh

Emin Hersh è un nome d’arte che nasce come poeta del web in piena pandemia, nel difficile maggio del 2020: ora è online un nuovo singolo

Prodotto presso il Virus Studio di Siena in collaborazione con Jacopo Pettini nei mesi di novembre e dicembre 2021, esce in tutti gli store il nuovo singolo del poeta e cantautore toscano Emin Hersh dal titolo “Una vita in più”.

Il singolo fa seguito all’uscita di “Respirare”, primo brano di un album in sei puntate con cui il poeta fa il suo esordio nel mondo della musica.

Ecco come l’autore stesso presenta il suo pezzo: “Una vita in più” nasce in piena pandemia ed è come una confessione che faccio a me stesso ed al Dio del tempo. Non più ragazzino, mi sono ritrovato chiuso in una stanza a dover riflettere sul passare degli anni e sulla somma degli errori che, inevitabilmente, vivendo ci portiamo dietro.

Mentre il testo indaga su passioni, contraddizioni, emozioni e giorni vuoti la musica accompagna le parole con la leggerezza malinconica di chi compone fissando il soffitto in una stanza vuota.

La canzone è una presa di coscienza che nasconde una richiesta di perdono a sé stessi ed al mondo, nella speranza di poter ripartire con l’illusione che ci venga concessa “una vita in più, per non sbagliare più”.

Biografia:

Emin Hersh è un nome d’arte che nasce come poeta del web in piena pandemia, nel difficile maggio del 2020. Dopo anni di praticantato anonimo dentro la propria stanza, decide di pubblicare dapprima le sue poesie giovanili a cui aggiunge, vista la buona accoglienza ricevuta, aforismi e poesie in rima sui temi più disparati.

Parallelamente all’attività di poeta social, scrive canzoni di carattere cantautoriale pop rock, con una impronta country, in cui associa alla musica i suoi versi.

Ora pubblica il suo primo singolo, dal titolo Respirare, disponibile in tutti gli store online.

Il brano fa parte di un piano editoriale che prevede l’uscita di un nuovo singolo ogni 23 del mese fino al 23 Giugno 2023, in ossequio all’anno nuovo ed al numero 23, che coincide con la data di nascita e, in toscana, con la fortuna.

Al momento, i suoi profili Facebook ed Instagram vantano un buon numero di seguaci, rispettivamente 54200 e 22900.

