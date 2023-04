Luca Caperna pubblica l’album “Arrivi e Partenze”

“Arrivi e Partenze” è il titolo del nuovo album del cantautore Luca Caperna, disponibile in tutti gli store digitali: il disco è una raccolta di 12 brani

Arrivi e Partenze è il titolo del nuovo album del cantautore Luca Caperna, disponibile in tutti gli store digitali. Il disco è una raccolta di 12 brani che hanno segnato le principali tappe del percorso artistico di Caperna, completamente riarrangiati.

Come nasce Arrivi e Partenze? Così ci ha risposto l’artista: “Dopo quasi dieci anni di attività musicale, dopo varie pubblicazioni sul web, su YouTube e sui canali social, ho sentito l’esigenza di raccogliere i brani a cui sono più legato, e di riproporli in una versione rinnovata. Inizialmente non pensavo che da ciò sarebbe nato un disco, ma solamente singole pubblicazioni. L’idea di creare un album con alcuni dei miei brani riarrangiati mi è venuta dopo che avevo pubblicato la nuova versione del brano Panta rei, il brano più vecchio tra quelli che ho composto e probabilmente quello che mi ha portato ad iniziare quest’attività di scrittore di canzoni. Ho deciso quindi di ripercorrere le tappe principali del mio percorso musicale, ed ho scelto 12 brani a cui sono particolarmente legato. Il titolo del disco, Arrivi e partenze, rappresenta da una parte un punto di arrivo, quasi un tirare le somme delle cose migliori che sono riuscito a fare fino ad ora. Al tempo stesso però rimanda all’idea di nuove partenze, come per dire che ogni punto di arrivo in realtà non è mai definitivo, ma bisogna sempre ripartire di nuovo per migliorare ulteriormente noi stessi e quello che facciamo. Nel disco troverete brani quali Ma con te, E’ tutto qui, Il mio viaggio per la vita, Stasera non sei più con me e altri, tutte canzoni che hanno segnato un punto di svolta nella mia attività, e che mi riportano alla mente tutta una serie di aneddoti che non potrò mai dimenticare. Spero che questo album, oltre che un punto di arrivo, sia davvero un punto di partenza, specialmente per il prossimo album di inediti a cui sto già iniziando a lavorare”.

TRACKLIST 1) Morendo già

2) Stasera non sei più con me

3) Panta rei

4) Lontana

5) Volevo

6) Ti vengo a prendere

7) Il mio viaggio per la vita

8) Io e te

9) Dal fondo del fondo

10) Paolo e Rosita

11) Ma con te

12) E’ tutto qui ASCOLTA L’ALBUM ARRIVI E PARTENZE -Spotify:https://open.spotify.com/album/1v29hTwqfkPp8wJxF0Tgoa?si=AwnnBAwZTLqxSgtB5roLMQ – YouTube: https://youtu.be/kixCfLnfSE8