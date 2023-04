“Kobra” è il singolo di debutto di Heleni

Si intitola “Kobra” ed esce su Tibetania Records il singolo di debutto di Heleni, disponibile in digitale negli store musicali

Si intitola “Kobra” ed esce su Tibetania Records il singolo di debutto di Heleni, disponibile in digitale negli store musicali. “Kobra” è una traccia nella quale convivono sonorità organiche e riferimenti medio-orientali, percussioni tribali e voci che arrivano da molto lontano, per arrivare dritte al cuore dei dancefloor, dei dj set e delle playlist di tutto il mondo.

“Kobra” cattura la vera essenza di Heleni: “in me convivono un corpo delicato ed una grinta selvatica, animalesca e sensuale: questo mio primo disco è un viaggio lungo come la mia vita”.

Negli ultimi due anni Heleni è diventata dj guest e resident in realtà di riferimento quali Zuma a Roma, Londra e Porto Cervo, Ritual in Sardegna, Armani Bamboo Bar di Milano e per eventi per Formula E, Moët Hennessy, Pitti Immagine Uomo per Faliero Sarti, Firenze Made In Tuscany e Porsche.

“Kobra” nasce in collaborazione con il musicista e producer Sandro Ego di NUMA Factory e con Andrea Schianini aka Dj Thor. Dj Thor ne ha curato il Desert Remix, orientato verso atmosfere più organic, downtempo e shaman. Dj Thor è un assoluto precursore in merito alle sonorità organic, con produzioni e remix per etichette discografiche internazionali quali Cafè De Anatolia, Meditelectro e M-Sol Deep.

www.instagram.com/heleni_dj

https://m-solrecords.com/product/kobra/