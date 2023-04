Il film “Noi Tre” in prima serata su Rai Storia: la trama

Su Rai Storia in prima serata “Noi Tre” di Pupi Avati: la trama del film con Gianni Cavina, Christopher Davidson, Carlo Delle Piane, Ida Di Benedetto, Lino Capolicchio

Bologna, 1770. Wolfgang Amadeus Mozart arriva a Bologna deve sostenere un esame presso la locale Accademia dei Filarmonici. Comincia così la storia raccontata da Pupi Avati in “Noi tre”, in onda domenica 30 aprile alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”. Nel cast, Gianni Cavina, Christopher Davidson, Carlo Delle Piane, Ida Di Benedetto, Lino Capolicchio.

L’adolescente Mozart è ospite, con il padre Leopoldo, della famiglia dei conti Pallavicini, in una splendida villa non lontana dalla città. Qui, elogiato dalle Corti principesche e abituato ai consensi del pubblico delle principali sale da concerto europeo, scopre e assapora il gusto delle cose semplici e naturali, vivendo una inattesa parentesi di libertà. Così, pur studiando, stabilisce un franco rapporto di amicizia con il coetaneo Giuseppe Pallavicini, ma, soprattutto, nasce in lui un tenero e puro sentimento per Antonia Leda, una quindicenne di nobile estrazione, che abita in una villa vicina. I tre ragazzi filano, in perfetto accordo, un delicato sentimento, in cui amicizia e cameratismo giocano il ruolo determinante.