Fedora Gasperini guiderà le risorse umane di Bristol Myers Squibb Italia

Fedora Gasperini nominata Director, Head of Human Resources di Bristol Myers Squibb Italia: “Orgogliosa di un’azienda che mette davvero le persone al centro”

Bristol Myers Squibb annuncia la nomina di Fedora Gasperini a Director, Head of Human Resources di Bristol Myers Squibb Italia.

Fedora proviene da LEO Pharma, dove è stata recentemente People Director per la regione EUCAN supportando 17 paesi in Europa e Canada.

Nella sua carriera Fedora ha acquisito una vasta esperienza nelle risorse umane, ricoprendo diversi ruoli senior in aziende multinazionali, dove ha lavorato a livello locale, regionale e globale. Dopo un’esperienza in Johnson & Johnson, nel 2004 si è trasferita in Wyeth dove ha assunto il ruolo di HR Director nel 2010 e ha supportato il passaggio a Pfizer, successivo all’acquisizione. Ha poi assunto il ruolo di HR Director in LEO Pharma, guidando inizialmente la start-up di LEO Business in Italia, per poi assumere diversi ruoli HR regionali e globali, tra i quali Responsabile dell’integrazione globale, assicurando il coordinamento di un’importante acquisizione.

La sua forte attenzione è rivolta alle persone, allo sviluppo organizzativo, alla cultura e al coinvolgimento dei dipendenti. “Sono entusiasta di essere entrata a far parte di BMS ed orgogliosa di guidare la funzione Risorse Umane in un’azienda che mette davvero le persone al centro e che crede fortemente nel valore dell’inclusione e della collaborazione – afferma Fedora Gasperini -. In BMS le persone sono ispirate dalla missione di rendere disponibili farmaci innovativi ai pazienti con gravi malattie e lavorano, ogni giorno, con grande senso di responsabilità e passione per il loro lavoro”.

Bristol Myers Squibb è un’azienda biofarmaceutica globale, ispirata dalla visione di trasformare la vita dei pazienti attraverso la scienza e fortemente improntata all’innovazione e alla ricerca in aree quali Oncologia, Ematologia, Cardiovascolare e Immunologia.