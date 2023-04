Dometic presenta la tende gonfiabile per il tetto delle auto

Chi ama trascorrere il weekend in mezzo alla natura, apprezzerà la tenda gonfiabile da tetto Dometic, facile da montare grazie alla tecnologia AirFrame

La tenda gonfiabile Dometic TRT 140 AIR è abbastanza compatta da poter essere montata sul tetto di una normale autovettura, trasformandola in un camper in un batter d’occhio.

Una soluzione senza paragoni quando si tratta di trascorrere un weekend all’aria aperta: questa compatta tenda da tetto porta l’esperienza del campeggio a un livello superiore, trasformando l’utilitaria in un camper confortevole.

Grazie all’esclusiva tecnologia Dometic di gonfiaggio a punto singolo, è possibile gonfiare la tenda in 1 minuto e mezzo e sgonfiarla altrettanto rapidamente. L’innovativa Dometic TRT 140 AIR è progettata per rendere i weekend facili e confortevoli. Con la pompa 12 V ad alte prestazioni inclusa, è possibile gonfiare e allestire la tenda in pochi minuti.

L’innovativo sistema di piegatura comporta un ingombro ridotto sul tetto, lasciando abbastanza spazio per caricare un kayak o una bici. Montabile anche sui veicoli più piccoli. Dometic TRT 140 AIR vanta una fabbricazione in policotone traspirante, finestre in rete e materasso in schiuma con strato anticondensa, per il massimo comfort sia in climi caldi che freddi.

Veranda disponibile come accessorio per aggiungere ulteriore privacy. Può essere utilizzata come tenda da sole o area privata in pochi minuti.

Listino prezzi:

Dometic TRT 140 AIR Codice 91200021118 / Prezzo (IVA incl): 2.500 €

Dometic RT Awning Low AIR Codice 9120002119 / Prezzo (IVA incl): 500 €

Dometic RT Awning Tall AIR Codice 9120002120 / Prezzo (IVA incl): 530 €