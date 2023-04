Domenico Imperato su YouTube con il video di “Bosco”

Disponibile online su YouTube il video di BOSCO, singolo di DOMENICO IMPERATO uscito sulle piattaforme digitali per Kutmusic

È in uscita il video di BOSCO, singolo di DOMENICO IMPERATO fuori per Kutmusic. Il brano ha seguito il singolo precedente SENTIMENTALE, che ha risuonato durante tutta l’estate. Con BOSCO è cominciato un nuovo episodio musicale accompagnato dalla preziosa cover dello street artist Millo.

Protagonista del nuovo videoclip di Domenico Imperato è la città di Pescara ritratta senza grandi effetti visivi, come se fosse stata registrata nel modo più naturale possibile dallo stesso occhio umano. La scelta del regista Davide Di Nisio è stata quella di un video povero, realizzato a costo zero, che mettesse da parte la classica immagine stereotipa da cartolina, a favore di un ritratto più reale, quasi documentaristico, ma allo stesso tempo altamente poetico. Un’idea semplice ma efficace: la città ripresa solo ed esclusivamente da dentro un’automobile guidata dallo stesso cantautore in un giorno come tanti. Il formato del vidoeclip si trasforma quasi in videoarte. Le riprese sono state realizzate volutamente da un mezzo povero, una palmarina amatoriale mini dv, che conferisce alla grana delle immagini un effetto vintage, sporco, sgranato e per questo più reale e di grande impatto emotivo.

Il montaggio realizzato dallo stesso Domenico Imperato insieme al regista ha permesso di creare un ritmo incalzante con frammenti che si sovrappongono e zummate che si accavallano e intrecciano in maniera quasi nervosa, creando un effetto molto moderno e concettuale.

Sul più bello, nel cuore del brano, arriva anche una ripresa di uno stupendo murales di Millo, artista che ha collaborato con un suo dipinto alla cover di Bosco.

Un gesto d’amore da parte dell’artista per la sua città che viene ritratta nella sua intima verità. Allo stesso tempo Pescara appare anche meno riconoscibile, come a trasformarsi in una sorta di “non-luogo”: una qualsiasi città di provincia dove ognuno di noi può perdersi e ballare nella sua inquietudine.

Musicalmente BOSCO incastra groove e qualche nuance reggae, in una scrittura moderna e sperimentale: “ho pensato a tanta musica straniera ma anche ad alcuni artisti dell’attuale scena musicale italiana, tra cui Liberato, Colapesce, Dimartino, Giorgio Poi”.

Bosco è, dopo Sentimentale, il secondo brano di anteprima del nuovo disco in uscita a gennaio per Kutmusic.