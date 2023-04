Ceccherini, Enzo Miccio e Licia Colò a “Da noi a ruota libera”

Artisti e persone comuni protagonisti su Rai 1 di “Da noi a ruota libera”. Tra gli ospiti: Massimo Ceccherini, Enzo Miccio, Licia Colò e Matteo Ward

Massimo Ceccherini, Enzo Miccio, Licia Colò e Matteo Ward saranno gli ospiti di Francesca Fialdini per la nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”, in onda domenica 30 aprile alle 17.20 su Rai 1. Massimo Ceccherini – attore, regista, comico e sceneggiatore – si racconterà in un’intervista intima e profonda; Enzo Miccio spazierà tra le sue tante esperienze di vita come conduttore televisivo, stilista, wedding ed event planner, e molto altro; Licia Colò, conduttrice, autrice televisiva, scrittrice, nota al grande pubblico per i suoi programmi di viaggi e per la sua attività di divulgazione scientifica, parlerà di sé e delle sue esperienze in giro per il mondo. E infine, Matteo Ward, un giovane attivista e imprenditore che si batte per rendere sostenibile il settore della moda e far conoscere il costo sociale e ambientale dell’industria del fast fashion in tutto il mondo.