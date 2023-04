Amministratori di condominio e miele a “Mi manda RaiTre”

A “Mi Manda RaiTre” nella mattinata di Rai 3 si parla degli amministratori di condominio. Nel corso della trasmissione focus anche sul miele

Il 75% degli italiani vive in un condominio: quella per la casa e per la sua gestione è una delle spese lievitate di più nell’ultimo anno, anche a causa dei rincari di luce e gas. Cosa fare se, pur avendo pagato regolarmente tutte le rate del condominio, si resta senza utenze, pieni di debiti nei confronti dei gestori? A Mi Manda RaiTre, in onda domenica 30 aprile, alle 9.00 su Rai 3, le vicende di molti cittadini vittime di amministratori che hanno malgestito le finanze dei condomini.

Nel 2021 in Italia il consumo pro-capite di miele è stato di 500 grammi, 1,7 milioni gli alveari, circa 68 mila gli apicoltori, concentrati soprattutto in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Calabria: una recente indagine dell’Ufficio europeo antifrode (Olaf) rivela che circa il 46% del miele importato potrebbe essere adulterato con l’aggiunta di altri zuccheri: in che modo, a partire dall’etichetta, il consumatore può riconoscere un miele autentico? Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Alessandra Mascellaro, Consiglio Nazionale Notariato; Francesco Burrelli, presidente ANACI – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari; Fabrizio Plagenza, Consumerismo No Profit; Laura Rossi, ricercatrice nutrizionista CREA Alimenti e Nutrizione; Francesco Giardina, responsabile consumi Coldiretti; Marco Moretti, apicoltore.