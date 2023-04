“Alpha – Un’amicizia forte come la vita” stasera su Rai Movie: la trama

In prima serata su Rai Movie ” Alpha – Un’amicizia forte come la vita”. La trama del film con Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Natassia Malthe

Avventura ed emozioni nel Paleolitico, con “Alpha – Un’amicizia forte come la vita”, programmato da Rai Movie domenica 30 aprile. Siamo in Europa ventimila anni fa, una tribù di cacciatori parte per una spedizione alla quale partecipa per la prima volta il giovane Keda, figlio del capo del villaggio. Durante una battuta di caccia un bisonte trascina il ragazzo in un burrone. I suoi compagni lo credono morto, ma Keda si è salvato, dovrà riprendersi e affrontare un pericoloso viaggio per tornare a casa in compagnia soltanto di un lupo che diventa suo amico.

Avvincente e spettacolare, Alpha è un film molto accurato sull’epoca preistorica in cui è ambientato, gli autori hanno approfondito le tecniche di caccia e svolto un dettagliato lavoro di documentazione sulle tecniche di costruzione e manifattura del Paleolitico. Di grande effetto anche le sequenze con i lupi e la natura rappresentata: le riprese sono state realizzate in Canada e Islanda.