“A Sua Immagine” racconta il viaggio del Papa in Ungheria

Nella mattinata di Rai 1 torna il programma “A Sua Immagine” che racconta il viaggio apostolico del Papa in Ungheria

Il Papa è al suo 41° viaggio dopo aver visitato 60 Paesi. Francesco torna in Ungheria, era stato a Budapest l’ultima volta nel 2021, in occasione del Congresso Eucaristico Internazionale. È il secondo Papa a compiere un viaggio apostolico nella nazione ungherese, dopo San Giovanni Paolo II, che aveva visitato il Paese nel 1991 e nel 1996. Se ne parla ad “A sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura condotto da Lorena Bianchetti, nella puntata in onda domenica 30 aprile alle 11 su Rai 1.

“Cristo è il nostro futuro” è il tema scelto per il viaggio apostolico e si intende come speranza e pace. Dai 166 chilometri di confine che uniscono l’Ungheria all’Ucraina sono transitati un milione di profughi ucraini in fuga dalla guerra, la sfida ecologica, i migranti della rotta balcanica, il ruolo dei cristiani in Europa, il dialogo tra le chiese cristiane saranno alcuni dei temi di oggi e del futuro che saranno affrontati alla luce del messaggio cristiano. In studio Lorena Bianchetti ne parlerà con Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, con lo storico Agostino Giovagnoli e, in collegamento da Budapest, con il vaticanista Márk Aurél Érszegi.