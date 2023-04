Su Rai 2 l’ultima puntata di “Vorrei dirti che” con Elisa Isoardi

Nel primo pomeriggio su Rai 2 si conclude la prima serie del programma “Vorrei dirti che” con Elisa Isoardi: le anticipazioni della puntata

Ultimo appuntamento di questa stagione con “Vorrei dirti che”, il programma con Elisa Isoardi – in viaggio per l’Italia alla ricerca di storie – in onda sabato 29 aprile alle 14.00 su Rai 2. Questa settimana, Elisa arriverà a Bologna per incontrare Greta, infermiera trentenne con un legame molto speciale con la mamma Manuela. Colpita a soli diciotto mesi da una rara sindrome emolitica-uremica che la costringe a un coma farmacologico di quaranta giorni, Greta sviluppa negli anni un’insufficienza renale cronica che, nel 2019, la porta a iniziare a pensare all’eventualità di un trapianto. Greta è un’infermiera e, durante il Covid, è tra quelli che si impegnano in prima linea nelle terapie intensive. Lo stress cui è sottoposta, però, fa rapidamente peggiorare il suo quadro clinico, al punto da essere costretta a iniziare la ricerca di un donatore.

Si fanno avanti in molti, ma la candidata più compatibile è proprio sua madre Manuela. Così, il 24 giugno 2022, Greta e Manuela entrano insieme in sala operatoria, e grazie a questo trapianto che salva la vita a Greta, il loro rapporto diventa ancora più saldo. Greta vuole quindi ringraziare sua madre per averle donato la vita una seconda volta, regalandole inoltre, con il suo grande gesto di amore, la possibilità di una vita felice e di un futuro più sereno. In chiusura di puntata, Elisa Isoardi saluterà tutti coloro che ha incontrato rendendo possibile la prima edizione di questo viaggio di “Vorrei dirti che”, un programma che le ha permesso di raccontare storie di grande umanità raccolte in giro per l’Italia.