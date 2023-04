Previsioni meteo 29 aprile 2023: l’anticiclone inizia a cedere

Le previsioni meteo di oggi, sabato 29 aprile 2023: prime piogge in arrivo sull’Italia, il maltempo non risparmierà il Primo Maggio

Condizioni meteo in evoluzione nelle prossime ore sull’Italia dopo il picco di espansione dell’alta pressione, con l’anticiclone che inizia a cedere proprio in concomitanza con l’inizio del weekend. Nella giornata di oggi infiltrazioni di correnti umide da nord-ovest porteranno un un aumento della nuvolosità specie al Centro-Nord, con anche delle piogge al Nord-Ovest e parte delle regioni centrali. Maggiore cedimento atteso tra domani e lunedì, quando è in arrivo anche una goccia fredda. Questo porterà maltempo anche intenso su gran parte dell’Italia, specie il Primo Maggio, giornata della Festa dei Lavoratori.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 29 aprile 2023.

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito, a tratti compatta sui rilievi ma con tempo asciutto. Al pomeriggio molte nuvole con piogge sparse su Alpi e regioni di Nord-Ovest, più asciutto altrove. In serata ancora piogge su Alpi e Appennino settentrionale, asciutto altrove con nuvolosità irregolare.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli poco nuvolosi e maggiori addensamenti sui settori tirrenici. Al pomeriggio locali piogge in arrivo sulle zone interne, variabilità asciutta altrove. In serata instabilità in aumento con piogge sparse su tutti i settori.

In Toscana tempo stabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità in transito alternata a schiarite. Nessuna variazione al pomeriggio salvo isolate piogge sui settori settentrionali. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a locali schiarite, ancora piogge sparse possibili sulle zone settentrionali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni peninsulari ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molta nuvolosità in transito, salvo delle piogge tra Campania e Molise.

In Calabria tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti in transito tra pomeriggio e sera su tutti i settori ma sempre con tempo asciutto.

Temperature minime in rialzo; massime stazionarie o in lieve calo al centro-nord, stabili o in aumento al sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .