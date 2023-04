Lucrezia torna con la nuova canzone “Serratura”

“Serratura” è la nuova canzone di Lucrezia: il brano disponibile in digitale segue il precedente “Brad Pitt” e anticipa il debut EP dell’artista

SERRATURA è il nuovo singolo di LUCREZIA, fuori per Futura Dischi. Il brano segue il precedente Brad Pitt e anticipa debut EP dell’artista, in arrivo nelle prossime settimane.

Lucrezia si apre così al pubblico con nuovi brani che svelano una scrittura di assoluto livello, non messa in luce dall’avventura televisiva, che ha messo in primo piano il talento cristallino della voce della giovane artista. Sui palchi di tutta Italia arriva un progetto cresciuto e con una solidità artistica ben precisa, definito da un indie-pop sui generis, capace di parlare a tutti.

Serratura è una fotografia del momento in cui in un rapporto ci sente in rincorsa e non più allineati all’altra persona. Da una parte c’è la consapevolezza di essere autonomi e autosufficienti, dall’altra il tentativo di aggrapparsi a ogni pretesto per non doversi dividere, anche quando sembra la soluzione più complicata.

“È una canzone che cammina fra malinconia e rabbia ma con lucidità e con speranza.” (Lucrezia)