Le serie “FBI” e “FBI International” su Rai 2: la trama degli episodi

In prima serata su Rai 2 torna l’appuntamento con le serie Tv “FBI” e “FBI International”. Due nuovi episodi in prima visione assoluta

“Eroi” è il titolo dell’episodio di “FBI”, quinta stagione, in onda sabato 29 aprile alle 21.20 in prima visione assoluta su Rai 2. Kelly Moran viene preso in ostaggio durante una rapina in banca. La squadra scoprirà che i rapinatori, Marco e Jennifer, stanno cercando di recuperare un codice d’accesso ai conti milionari del padre di Marco. Il loro scopo non è rubare quei soldi, ma consegnare il codice a due criminali che minacciano di uccidere la loro figlia. Gli interpreti sono Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.

A seguire, in prima visione assoluta, alle 22.10 continua la seconda stagione di “FBI International”. Nell’episodio dal titolo “Il cuore più grande del mondo”, un giocatore di basket nasconde la sua malformazione al cuore per non compromettere le sue possibilità di entrare in NBA. Un compagno di squadra, passato in panchina dopo il suo ingaggio e che vuole tornare a essere un titolare, lo droga a sua insaputa per fargli fallire il test antidroga mensile, ma la sostanza stupefacente farà fermare quel cuore generoso. Con Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood.