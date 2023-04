I Sanlevigo su YouTube con un nuovo videoclip

Disponibile su Youtube il video del nuovo singolo dei Sanlevigo “Effimere conquiste” (feat. Le Cose Importanti), diretto dal visual artist e motion designer Claudio Fabietti. Dopo “L’evasione, il ritorno”, realizzato in featuring con il producer e youtuber Daniele Montesi [The Suckerz], la band alt-rock romana torna con un nuovo singolo, insieme a Le Cose Importanti, e con un videoclip in computer grafica che segue i passi di un uomo fra deserti, grattacieli e altre ambientazioni surrealiste, in un personale viaggio alla riscoperta di sé.

Nella scrittura del pezzo i Sanlevigo si sono ispirati alla raccolta “Satura” del 1971 di Eugenio Montale, in cui il poeta si rivolge alla moglie defunta con il verso “Tu sola sapevi che il moto non è diverso dalla stasi”, lasciando intendere che esista una realtà più complessa di quella che riusciamo a percepire con i sensi e di cui entrambi sono a conoscenza.

sviluppa l’intimo dialogo tra due amanti che, in un momento di sconforto, ripercorrono, per farsi forza, tutte le difficoltà lasciate alle spalle e i piccoli traguardi raggiunti. Anche se insignificante o invisibile agli occhi degli altri, ognuno di quegli ostacoli superati rappresenta per loro un motivo valido per continuare sulla propria strada e costruire qualcosa di duraturo.

Oltre ai due singoli estratti dal nuovo EP in uscita in primavera, i Sanlevigo hanno pubblicato nel 2021 l’album d’esordio, “Un giorno all’alba”, che ha riscosso un notevole interesse da parte di stampa e critica, ed è stato presentato dal vivo in alcune delle più importanti trasmissioni radiofoniche nazionali, come Frame di Rai Radio Live e Sulle strade della musica di Rai Isoradio, e in radio fm come Radio Rock, Radio Cusano Campus, Radio New Sound Level, RID 96.8 e molte altre. Di questo lavoro hanno parlato in maniera positiva, con articoli e recensioni, numerose testate, fra cui Rumore, Rockit, Tuttorock, ExitWell e Mescalina.