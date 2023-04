Dalla bresaola alle acciughe: a Pizza Doc i prodotti tipici

“Pizza Doc” in onda stamani su Rai 2 alla scoperta dei prodotti tipici da mettere sulla pizza: dalla bresaola alle acciughe, viaggio in 4 regioni

Nella quarta puntata di “Pizza Doc” – in onda sabato 29 aprile alle 11.15 su Rai 2 – Tinto, Monica Caradonna e i pizzaioli gourmet Paolo Aurite e Daniele Vennari prepareranno antipasti e pizze con i prodotti raccontati attraverso i servizi esterni: quattro finestre che porteranno i telespettatori alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, dei piatti tipici e delle eccellenze gastronomiche del nostro Paese.

La prima tappa è in Lombardia, con la bresaola della Valtellina, affettato magro e ipocalorico. Si prosegue con le acciughe in salsa verde, simbolo della cucina piemontese, per impararne la singolare storia e preparazione. Si arriva quindi in Campania, dove un gruppo di produttori racconta come si coltiva il limone e come questo frutto contribuisca a rendere celebre la Costiera Amalfitana. L’arrivo è infine a Villa Parigini, in provincia di Siena, per conoscere la realtà delle Città dell’Olio. I pizzaioli ospiti della puntata esalteranno tutti questi prodotti tipici rendendoli protagonisti delle loro pizze.