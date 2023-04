AccademiaVino porta in Italia il corso WSET Level 3 Spirits: un’opportunità unica per appassionati e professionisti sia in presenza nella sede di Milano sia online



AccademiaVino consolida la sua posizione di leader assoluta nella formazione WSET in Italia aggiungendo alla propria offerta il corso WSET Level 3 Spirits.

Disponibile in inglese sia in presenza nella sede di Milano sia online, il WSET Level 3 Spirits è un percorso formativo di alto livello, che offre una panoramica completa e approfondita sul vasto universo dei distillati. Il corso abbraccia le principali categorie internazionali quali whisky, rum, vodka, gin, tequila, mezcal, brandy e liquori, senza però trascurare distillati di crescente rilevanza come la grappa, nonché il grande e sconosciuto settore dei distillati asiatici.

Durante il corso, gli studenti apprenderanno i processi produttivi, i metodi di distillazione, le materie prime e le tecniche di lavorazione utilizzate, sviluppando competenze avanzate nell’analisi sensoriale e nella valutazione dei diversi distillati. Al superamento dell’esame finale, i partecipanti otterranno il certificato WSET Level 3 Award in Spirits.

Il successo di AccademiaVino è garantito dalla qualità dei corsi proposti e dall’esperienza dei suoi docenti, tutti professionisti del settore e certificati WSET. Il riconoscimento come Educator of the Year nel 2019 testimonia l’impegno e la passione profusi nella formazione nel campo del vino e dei distillati. Impegno che viene ora nuovamente riconosciuto con l’inserimento di AccademiaVino nel ristrettissimo numero delle scuole autorizzate a insegnare Il WSET Level 3 Spirits: attualmente soltanto 28 nel mondo – di cui 10 nell’Europa continentale – su un totale di oltre 800 Approved Programme Provider.

L’introduzione del corso WSET Level 3 Spirits in Italia rappresenta un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano ampliare le proprie conoscenze nel settore dei distillati, sia per finalità professionali che per interesse personale. Grazie a questa iniziativa, appassionati e addetti ai lavori avranno l’opportunità di conseguire la più avanzata certificazione internazionale senza dover necessariamente recarsi all’estero.

Informazioni dettagliate sul corso WSET Level 3 Spirits e sulle modalità di iscrizione alla pagina: www.accademiavino.com/wset-level-3-spirits