“Sbranarsi” e “Pulsazioni” allo Spazio Recherche

Doppio appuntamento a Spazio Recherche con due spettacoli ideati e diretti da Chiara Migliorini: SBRANARSI in scena il 28 aprile e PULSAZIONI in scena il 29 aprile.

In SBRANARSI l’autrice e regista annota: “La chiusura degli ultimi due anni, il vivere gli spazi interni e l’impossibilità di appropriarmi di quella che ritenevo fosse la mia normalità, mi ha messo in contatto con un’altra dimensione dell’Interno: il corpo e la terra. Quasi a (ri)scoprire una dimensione ancestrale della mia pelle e del mio modo di guardare il mondo e la natura. Non è stata una dimensione di calma e respiro, piuttosto di sofferenza e cattività, d’energia bloccata e di impulsi forti che hanno faticato a tenere un controllo.

La riflessione artistica che ne è derivata mi ha portato ad analizzare l’animalità femminile, la dimensione esoterica del corpo della donna, il senso del sacro e del sacrificio, il ritorno ad un tempo lontano in cui la sensazione fisica e l’istinto guidavano l’uomo e l’animale allo stesso modo”.

In PULSAZIONI Il tempo scandisce tutto. Spinge dentro la vita, ti accompagna, a volte ti sfida, per questo non si arriva al momento giusto ma troppo tardi oppure troppo presto.

Il tempo traccia dei segni ricordando ciò che si è riusciti a tenere e ciò che si è perso, chi abbiamo incontrato e chi non abbiamo mai conosciuto.

Il tempo vissuto dal punto di vista femminile attraverso il senso dell’attesa, della corsa, della perdita, della conquista, dell’aspettativa, dell’assenza.

Quattro donne che sono una. Un’atmosfera in cui un tempo preciso non è riconoscibile, ma in cui si muove un passato, nell’oscillazione costante del momento presente in cui vivere il qui e ora. Lo spettacolo vede in scena quattro attrici e danzatrici in uno spazio in cui la gente si incontra, un luogo di passaggio e di vita, dove gli occhi e il cibo si incontrano portando alla luce ricordi, attimi, momenti passati, vissuti ma forse no, in un oscillazione continua tra un passato e un presente, entrambi sospesi. E’ stato rappresentato all’interno di un mercato coperto e, oltre agli spazi teatrali, si adatta a spazi non convenzionali in cui i sensi di comunità e intimità convivono.

Spazio Recherche_ Via dell’Acquedotto Alessandrino,42-Roma

Costo del biglietto:

10€ più 5€ di tesseramento obbligatorio alla nostra Associazione Culturale TestaccioLab

Per info e prenotazioni:

spaziorecherche@gmail.com

0689024414