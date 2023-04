Malattia renale diabetica albuminurica aumenta il rischio di ulcere del piede

Gli adulti con diabete di tipo 2 hanno un rischio da due a tre volte maggiore di ulcere del piede diabetico se hanno una malattia renale diabetica albuminurica

Gli adulti con diabete di tipo 2 hanno un rischio da due a tre volte maggiore di ulcere del piede diabetico se hanno una malattia renale diabetica albuminurica, ma non se i livelli di albumina nelle urine sono normali, secondo i risultati di uno studio pubblicato sul Journal of Diabetic Complications.

«Nel diabete di tipo 2, precedenti studi di coorte hanno riscontrato un rischio raddoppiato di ulcere del piede diabetico o di amputazioni in soggetti con malattia renale diabetica, tuttavia non hanno distinto i casi albuminurici da quelli non albuminurici» ha affermato l’autore senior dello studio, responsabile dell’unità di diabetologia, dipartimento di endocrinologia e nutrizione presso l’ospedale universitario di Bordeaux in Francia. «Per i nostri 520 partecipanti, il rischio più elevato di ulcere del piede diabetico riguardava solo i soggetti con malattia renale diabetica albuminurica».

Il 30% dei soggetti con diabete di tipo 2 ha una malattia renale diabetica (DKD), con una ridotta aspettativa di vita soprattutto a causa di malattie cardiovascolari e una peggiore qualità della vita. Il diabete uno dei motivi principali che portano a iniziare la terapia renale sostitutiva, e la malattia renale allo stadio terminale (ESRD) ha il costo più elevato di complicanze del diabete. Nei soggetti che iniziano la dialisi, il diabete è stato correlato a un rischio 6 volte maggiore di amputazione degli arti inferiori.

L’ulcera del piede diabetico (DFU) è un problema complesso con un forte impatto sia sociale che personale, ed è associato a un maggior rischio di decesso. La metà dei pazienti che ne soffrono ha una DKD e una prognosi peggiore, ovvero più amputazioni e decessi nei dializzati, più sepsi e degenza ospedaliera più lunga per i non dializzati.

I pazienti che soffrono di insufficienza renale cronica hanno tassi più elevati di neuropatia periferica diabetica e malattia arteriosa periferica. Secondo uno studio trasversale, la microalbuminuria è fortemente e indipendentemente associata all’ulcera del piede diabetico. Dal momento che l’insensibilità del piede predice il successivo declino della funzione renale, è necessario condurre studi longitudinali per dimostrare che i soggetti con malattia renale diabetica, definita da una velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR) inferiore a 60 ml/min/1,73 m2 e/o albuminuria superiore a 30 mg/24 ore, sono più inclini a ulcere del piede diabetico, hanno fatto presente gli autori.

Maggior rischio solo in presenza di elevata escrezione di albumina

I ricercatori hanno analizzato i dati di 520 adulti (57,9% uomini, età media 62 anni) ricoverati presso l’ospedale universitario di Bordeaux dal 2007 al 2017 per diabete di tipo 2 non controllato o complicanze del diabete, dei quali sono stati raccolti campioni di sangue e urina. Sono state esaminate le cartelle cliniche di tutti i partecipanti per cercare nuovi casi di ulcere del piede diabetico fino a dicembre 2020.

Il 44,8 dei pazienti inclusi nello studio aveva DKD al momento del ricovero. Durante una media di 54 mesi di follow-up si sono verificati 57 casi di ulcere del piede diabetico, di cui 34 in adulti con malattia renale diabetica e 23 in soggetti senza DKD.

Dopo l’aggiustamento per età, sesso e anamnesi di precedenti ulcere del piede, i pazienti con malattia renale diabetica sono risultati avere un rischio più elevato di ulcere del piede diabetico rispetto a quelli senza DKD (HR = 1,79). L’associazione è rimasta significativa dopo ulteriori aggiustamenti per la durata del diabete. Le associazioni con livelli emoglobina glicata (HbA1c), indice di massa corporea (BMI), ipertensione arteriosa e uso di statine non erano significative dopo un ulteriore aggiustamento per la presenza di neuropatia e malattia arteriosa periferica.

Dei 233 adulti con malattia renale diabetica, 192 avevano DKD albuminurica, 129 dei quali con solo un alto tasso di escrezione di albumina e 63 con sia un alto tasso di escrezione di albumina che un basso eGFR. I restanti 41 partecipanti avevano DKD non albuminurica con solo un eGFR basso.

Dopo l’aggiustamento per età e sesso, rispetto ai soggetti senza DKD, presentavano un rischio più elevato di ulcere del piede gli adulti con malattia renale diabetica albuminurica con solo un alto tasso di escrezione di albumina (HR = 1,91) e quelli con un alto tasso di escrezione di albumina e basso eGFR (HR = 2,53). Invece i soggetti con DKD non albuminurica non mostravano un rischio più elevato di ulcere del piede diabetico.

Rigalleau ha affermato che i medici dovrebbero essere preoccupati per l’aumento del rischio di ulcere del piede diabetico tra gli adulti con malattia renale diabetica albuminurica, ma lo studio ha rivelato livelli normali di albuminuria possono avere un esito più benigno, anche se è necessario approfondire la questione con ulteriori ricerche.

«Dal momento che solo 41 dei nostri pazienti avevano malattia renale diabetica normoalbuminurica, il nostro studio richiede di essere replicato per conferma» ha osservato «Inoltre non è noto se i trattamenti nefroprotettivi possano aiutare a ridurre il rischio di ulcere del piede diabetico».

Referenze

Borderie G et al. Albuminuric diabetic kidney disease predicts foot ulcers in type 2 diabetes. J Diabetes Complications. 2023 Feb;37(2):108403.

Leggi