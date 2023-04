Clara in radio con la nuova canzone “Cicatrice”

‘CICATRICE’, IL TESTO DEL NUOVO SINGOLO DI CLARA

Dammi più tempo per me perché non lo so fare

Dimmi che cosa fai te quando tutto ti va male?

Spavento le mie paure

Anche se ora non ci sei

E non conosco altre cure

Domani andrà meglio di ieri

Ed ero piccola come gli altri che erano meglio di me

Due occhi verdi borse pesanti

Non ho mai trovato te

Pensavo solo ad andare avanti tanto poi nelle sere

Cucio ferite da sola

E rimango sola delle con delle fotografie

Bruciano i miei ricordi e non so dove

Tieni mani me no non sono le mie

E come una cicatrice che non mi fa più dormire

Storie di rapporti che ti danno alla testa

Fa impazzire di più ma a te non interessa

Che io torno da te e ti penso la notte

Ed è meglio così

Son cresciuta più forte

Ed ero piccola come gli altri che erano meglio di me

Due occhi verdi borse pesanti

Non ho mai trovato te

Pensavo solo ad andare avanti tanto poi nelle sere

Cucio ferite da sola

E rimango sola con delle fotografie

Bruciano i miei ricordi e non so dove

Tieni mani me no non sono le mie

E come una cicatrice che non mi fa più dormire

E non sei più te che mi gridi la notte

Nelle tasche solo due banconote

Tu sei come, come una cicatrice che non mi fa più dormire

E rimango sola con delle fotografie

Bruciano i miei ricordi e non so dove

Tieni mani me no non sono le mie

E come una cicatrice che non mi fa più dormire

E come una cicatrice che non mi fa più dormire

IL SUCCESSO DI CLARA

‘Cicatrice, che segna un nuovo passo nel percorso discografico di CLARA, segue il successo di “Origami all’alba”, brano che ha fatto conoscere la giovane cantautrice al grande pubblico, grazie anche alla presentazione in anteprima nella terza stagione di ‘Mare Fuori‘, serie tv tra le più apprezzate dell’ultimo anno. La canzone, certificata disco di platino e debuttata #5 su Spotify Italia e #4 nella classifica Fimi/gfk dei singoli più venduti, a distanza di due mesi della release continua ad essere stabile in Top10 nelle classifiche Fimi/Gfk e Spotify Italia, con oltre 25 milioni di stream.

Clara Soccini, nome all’anagrafe dell’artista, nasce nel 1999 nella provincia di Varese e, dopo essersi avvicinata giovanissima al mondo della moda, coltiva la sua passione – e talento – per la musica nel 2020, durante il primo lockdown. Negli ultimi due anni escono, con il nome d’arte CLARA, i suoi primi quattro singoli. Inizia così a sperimentare con la propria voce e far conoscere la sua versatilità e personalità, confermate dal debutto nel mondo cinematografico e seriale nell’amata serie tv ‘Mare Fuori 3’.