All’MG Studio di Los Angeles, l’arte di Santiago Ribeiro

L’artista surrealista Santiago Ribeiro espone a Los Angeles, California: parteciperà alla mostra Parallax dal 28 al 30 aprile

Parallax apre a Los Angeles presso MG Studio dal 28 al 30 aprile 2023. La sede è a pochi passi da LA Live ed è ben servita dallo Shamrock Parking Lot dall’altra parte della strada. MG Studio è uno studio creativo e uno spazio per eventi situato nel centro di Los Angeles.

L’artista surrealista portoghese Santiago Ribeiro è il mentore e promotore della più grande mostra surrealista del mondo del 21° secolo, International Surrealism Now, il suo lavoro è stato esposto in tutto il mondo, così come a Berlino, Mosca, New York, Exhibition a Dallas, Los Angeles, Mississippi, Indiana, Denver, Varsavia, Saint Nantes, Parigi, Londra, Vienna, Pechino, Firenze, Madrid, Granada, Barcellona, Lisbona, Belgrado, Montenegro, Romania, Giappone, Taiwan, Brasile, Minsk, Nuova Delhi, Jihlava ( Repubblica Ceca) e Caltagirone in Sicilia e diverse città in Portogallo. Times Square a New York, negli Stati Uniti, ha riportato più volte le informazioni sulla sua esposizione e i collezionisti hanno raccolto le sue opere in molti paesi.

La Parallax Art Fair è nata da una mostra di ricerca chiamata “Parallax” tenutasi a Londra nel 2010. È stato uno dei primi eventi al mondo per i consumatori aziendali.

La Parallax Art Fair è un’esperienza artistica diretta al consumatore con una politica di ammissione aperta e fa una dichiarazione concettuale unica e rinfrescante sulla soggettività e la mercificazione del gusto.