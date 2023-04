Terapie digitali: l’americana Pear Therapeutics è fallita

Pear Therapeutics, società americana con sede a Boston, ha presentato istanza di fallimento e ha licenziato la maggior parte dei dipendenti

Ha sviluppato e messo in commercio tre digital therapeutics per trattare l’abuso di sostanze e l’insonnia, ma ciò non le ha consentito di decollare e sfruttare l’interesse verso queste nuove tecnologie applicate alla salute umana. Stiamo parlando di Pear Therapeutics, società americana con sede a Boston, che ha presentato istanza di fallimento e ha licenziato la maggior parte dei dipendenti, compreso l’amministratore delegato.

Dopo aver dichiarato di voler intraprendere una ricerca di alternative strategiche, Pear ha deciso di intraprendere la strada della bancarotta e ha chiesto la protezione del Chapter 11. Quasi tutti i dipendenti – 170 persone in totale, ovvero il 92% – saranno licenziati, compreso l’amministratore delegato Corey McCann, ha reso noto l’azienda in un documento SEC. I restanti 15 saranno incaricati di cercare e completare accordi per la vendita dell’intera azienda o di parti di essa, sotto la supervisione del tribunale.

Dalla sua fondazione nel 2013, Pear ha introdotto sul mercato tre farmaci digitali prescrivibili – applicazioni autorizzate dalla FDA per il trattamento di malattie come il disturbo da uso di sostanze. Tuttavia, come altri operatori del settore, ha faticato a convincere gli assicuratori a pagare il conto, cosa che McCann ha citato come motivo critico della sconfitta di Pear.

Sebbene i medici fossero disposti a prescrivere terapie digitali e i pazienti fossero disposti a utilizzarle, “questo non è sufficiente”, ha scritto Corey McCann, CEO di Pear, in un post su LinkedIn. “Gli enti pagatori hanno la possibilità di negare il pagamento di terapie clinicamente necessarie, efficaci e che fanno risparmiare”, ha scritto McCann in un post su LinkedIn. “Inoltre, le condizioni di mercato degli ultimi due anni hanno messo a dura prova molte aziende in fase di crescita, compresi noi”.

Le applicazioni di Pear, che guidano gli utenti attraverso la terapia comportamentale, devono essere utilizzate in combinazione con il trattamento continuo di un medico. Il prezzo medio di vendita è stato di 1.195 dollari, secondo il rapporto annuale dell’azienda. Nel 2022 sono state scritte più di 45.000 prescrizioni per i prodotti di Pear, ma solo circa la metà sono state compilate e l’azienda è riuscita a riscuotere il pagamento solo per il 41% di esse. Nel 2022, Pear ha registrato una perdita operativa di 123,4 milioni di dollari su un fatturato di 12,7 milioni di dollari.

Secondo l’ultimo rapporto annuale, alla fine del 2022 Pear aveva liquidità ed equivalenti per un totale di 48,3 milioni di dollari.

Secondo i documenti del tribunale, Perceptive Advisors è attualmente il maggior creditore di Pear, grazie a un prestito.

La banca d’investimento di Pear, MTS Health Partners, ha contattato più di 140 potenziali acquirenti, secondo quanto riportato in un documento del tribunale, tra cui aziende farmaceutiche, fornitori di assicurazioni sanitarie, fornitori di servizi sanitari, aziende di tecnologia sanitaria pubblica, società di venture capital e private equity di tecnologia sanitaria e medica e farmacie. L’azienda si è inoltre impegnata con altri soggetti che hanno risposto al comunicato stampa che Pear ha diffuso a metà marzo, annunciando che sta cercando alternative strategiche.

In totale, 90 parti si sono “impegnate o hanno risposto al processo”, 24 delle quali erano pronte a sottoscrivere accordi di riservatezza, dando luogo a tre offerte non vincolanti.

Tuttavia, dopo aver preso in considerazione tutte le opzioni, Pear ha concluso che il Chapter 11 – che prevede la vendita all’asta dei beni e la restituzione dei proventi a investitori e creditori – è la strada da percorrere.

Il team intende ora commercializzare gli asset in modo più ampio e prendere in considerazione la vendita prodotto per prodotto, oltre a vendere la proprietà intellettuale e altri asset.