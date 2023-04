Lavoro da remoto più facile: aggiornato ONLYOFFICE Workspace

Aggiornato ONLYOFFICE Workspace: maggiore supporto ai 3.6 milioni di lavoratori da remoto. Più funzionalità per il software open source prodotto da Ascensio System SIA

Sono ancora molti i lavoratori da remoto in Italia. Le ultime stime parlano di circa 3.6 milioni di persone in smart working, una pratica che sembra interessare il 91% delle attività del nostro Paese, Pubblica Amministrazione inclusa.

Sebbene oggi sia diventata una consuetudine, lavorare a distanza talvolta può portare difficoltà di comunicazione e condivisione dei documenti, ma anche problemi di coordinamento e gestione del team. Per questo, Ascensio System SIA, società leader nel settore informatico con sede a Riga, in Lettonia, ha apportato ulteriori modifiche a ONLYOFFICE, il software open source che produce e distribuisce, che ora vede un importante aggiornamento anche per gli applicativi ONLYOFFICE Workspace.

Il pacchetto consente la gestione di tutti i processi aziendali in un unico spazio documenti, e-mail, CRM, progetti e calendario. Tra le novità della versione 12.5, l’incremento della sicurezza dei dati, una gestione documentale ancora più agevole, e altri aggiornamenti e miglioramenti, come l’inserimento di nuove impostazioni di condivisione, IMAP, server WebDAV, rubriche CardDAV e molto altro. L’aggiornamento arriva a poche settimane di distanza da quello di ONLYOFFICE Docs v7.3, l’altro pacchetto del software, facilmente integrabile in qualsiasi ecosistema digitale. Tra gli aggiornamenti più attesi, anche due plugin: uno per Zoom, per fare videochiamate mentre si lavora ai documenti con il team; e uno per ChatGPT, che permette di integrare l’Intelligenza Artificiale nei processi di lavoro.

Un ambiente dove è possibile svolgere tutte le attività, operando in piena sicurezza grazie alla crittografia dei dati inattivi e in movimento, all’autenticazione LDAP/Active Directory, ai diritti di accesso flessibili e JWT e al tracciamento delle attività, relazioni di verifica e altro. Un aspetto da non sottovalutare, considerando che secondo gli ultimi dati del Clusit, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, gli attacchi cibernetici nel 2022 sono cresciuti del 169%.

Il pannello di controllo semplice ed intuitivo, personalizzabile con il logo e i colori dell’azienda, rende rapido e sicuro l’accesso a tutti i materiali, così come la loro condivisione all’interno di gruppi di lavoro. Inoltre, il software presenta un’altissima compatibilità con tutti i principali in commercio, come Microsoft Office.

“Sin dalla sua progettazione, ONLYOFFICE è stato pensato come qualcosa di fluido, in continuo divenire, in grado di essere personalizzabile sulla base delle esigenze di ogni ufficio. Volevamo creare qualcosa di dinamico, in grado di gestire il continuo evolversi dei processi lavorativi. – Spiega Galina Goduhina, Responsabile delle vendite e delle relazioni con i partner presso ONLYOFFICE – ONLYOFFICE Workspace è un progetto open-source il cui focus è l’elaborazione avanzata e sicura dei documenti. L’avvento delle suite per la produttività in ufficio ha profondamente trasformato il terreno delle comunicazioni aziendali nell’ultimo decennio, diventando oggi il miglior strumento per supportare lo smartworking. Oltre a semplificare le connessioni tra i membri del team, ha fatto risparmiare tempo e risorse a molti in tutto il mondo. Oggi le nostre interazioni sono molto più fluide, sicure e veloci. Gli editor online collaborativi sono un must in ambiti come la finanza, l’istruzione, la ricerca, i servizi di traduzione, la pubblica amministrazione, il settore immobiliare e molto altro. Inoltre, possono essere facilmente integrati in qualsiasi soluzione, che si tratti di una piattaforma di e-learning, di un sistema di gestione dei contenuti o di uno storage di file sync&share”.

ONLYOFFICE è disponibile per SaaS, On-premise, versione gratuita desktop, mobile, per le piattaforme Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS.

Maggiori informazioni su https://www.onlyoffice.com/it