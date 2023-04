L’associazione LOTO Odv pubblica “Donne a colori”

Sei storie, il racconto delle loro emozioni, esigenze e paure durante le terapie oncologiche nel libro “Donne a colori” di LOTO Odv

Sei storie di donne colpite da un tumore, i loro dubbi, le loro perplessità, le loro paure. Sei racconti accomunati dall’esperienza della malattia dai quali emergono temi come il cambiamento, l’accettazione, il controllo, la fragilità, il senso di colpa, il rapporto con gli altri, il riconoscimento di sé stessi. Un modo per condividere queste storie e sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sui bisogni e le necessità delle pazienti colpite da tumori femminili. Questo è l’obiettivo del libro “Donne a colori” scritto da Angela Suprani e promosso dall’Associazione Loto Odv.

Il volume è stato presentato nei giorni scorsi a Bologna, nella prestigiosa sede della Fondazione Mast dove hanno partecipato fra gli altri l’autrice Angela Suprani, la Presidente di Loto Odv, Sandra Balboni, la Vicepresidente del Comitato Scientifico, Myriam Perrone e parte del team dell’Oncologia Medica diretto dal Dott. Claudio Zamagni (rappresentato dalle Dott.sse Bernardi, Cacciari e Rubino).

Da Bologna partirà un tour itinerante di presentazione del volume che continuerà nei prossimi mesi in tutta la penisola. Il libro sarà, infatti, distribuito in Italia e i ricavi saranno devoluti al progetto di Loto Curate e Coccolate dedicato alle pazienti in cura oncologica.

“Il tumore del seno nel nostro Paese rappresenta la principale neoplasia, ogni anno si registrano 55mila nuove diagnosi. Questo tumore può beneficiare dello screening, infatti, grazie alla mammografia è possibile diagnosticare precocemente la malattia. Invece per il tumore ovarico non esistono efficaci strumenti di screening e ogni anno, in Italia, sono 5200 le nuove diagnosi – afferma Rossana Berardi, Presidente Comitato Scientifico Loto OdV e membro del Direttivo Nazionale di AIOM – È fondamentale, pertanto, per le donne mettere in agenda la mammografia come previsto dallo screening, la visita dal ginecologico una volta all’anno e seguire corretti stili di vita.”

“La ricerca oncologica ha raggiunto risultanti straordinari, la sopravvivenza al tumore alla mammella, il più frequente in Italia, è dell’88% a cinque anni dalla diagnosi, la percentuale di abbassa al 43% per il tumore ovarico, anche perché troppe donne, circa l’80%, scoprono la malattia in fase avanzata. – afferma Myriam Perrone, Vicepresidente Comitato Scientifico Loto OdV – Le pazienti desiderano sempre di più tornare ad una vita normale anche quando i trattamenti presentano potenziali effetti collaterali, ed è fondamentale ascoltare i loro i bisogni e le loro necessità.”

“Siamo orgogliose di supportare questo progetto, per noi è fondamentale promuovere cultura su questi temi. – afferma Sandra Balboni, Presidente di Loto Odv – Come Associazione siamo in prima linea e ci facciamo portavoce attive delle esigenze e dei bisogni delle pazienti e vogliamo contribuire a sostenere il dialogo con le Istituzioni, la popolazione e tutti gli stakeholder convolti. Attraverso la medicina narrativa è possibile parlare della malattia in tutti i suoi aspetti e rendere questi temi sempre meno un tabù. Le pazienti si mostrano sempre più attive e coinvolte e le ringraziamo per aver messo a disposizione le loro esperienze a servizio dell’intera comunità.”

“Donne a colori racconta il percorso oncologico attraverso lo sguardo di donne diversissime fra loro accomunate dall’esperienza della malattia. – conclude Angela Suprani, autrice del libro – attraverso la narrazione è stato possibile dar voce a tutte le loro emozioni. Sono felice di aver contribuito a questo progetto, è stato un onore per me poter ascoltare queste esperienze, i dubbi, le paure, le aspirazioni. Questo volume non è solo per le pazienti ma anche per l’intera popolazione per aumentare la cultura e la consapevolezza su questi temi.”