Isola dei Famosi: Enrico Papi rischia il posto da opinionista

Isola dei Famosi: polemica per il gesto di Enrico Papi verso Ilary Blasi. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe lasciare il programma già dalla prossima puntata

Dopo un esordio non tanto apprezzato all’Isola dei Famosi, continua la polemica su Enrico Papi. Il conduttore, che nel reality show di Canale 5 veste i panni di opinionista insieme a Vladimir Luxuria, si è tirato dietro aspre critiche da parte degli spettatori. Il motivo? Non starebbe rispettando il ruolo di conduttrice di Ilary Blasi, esagerando spesso sia nei modi che con gli interventi. In particolare, nell’ultima puntata dell’Isola, l’opinionista ha compiuto un gesto poco elegante: mentre Ilary stava per leggere il nome dell’eliminato le ha strappato la busta dalle mani. E adesso, secondo l’indiscrezione lanciata da The Pipol, potrebbe lasciare il programma.

LEGGI ANCHE: VIDEO | L’Isola dei Famosi parte con la prima gaffe di Ilary Blasi e le frecciatine a Totti

LEGGI ANCHE: Prestes contro Predolin all’Isola dei famosi, ma lei a casa può contare sull’amore di Amy

ENRICO PAPI LASCIA L’ISOLA DEI FAMOSI?

“C’è un gesto però che ha fatto arrabbiare molto, non solo la conduttrice, ma autori in studio e non, regia e piani alti in Mediaset”, si legge su The Pipol. “Ovvero quando Papi ha strappato letteralmente di mano la busta di Ilary per leggere il nome dell’eliminato, disintegrando una liturgia che spetta solo e unicamente al conduttore”, ma soprattutto “innervosendo gli animi e dimostrando la fragilità di Enrico (reduce da una serie di flop) che non interpreta il ruolo di ‘accompagnatore’ della Blasi; ma è palese che al centro del palco vorrebbe star lui”.

Inoltre, spiega la Dire (www.dire.it), “non è escluso che lo stesso Papi (uno che si meraviglia nello scoprire che il vero nome di Alvin sia Alberto dimostrando quanto poco abbia studiato per partecipare e occupare un ruolo ben pagato) possa abbandonare già da lunedì. Le riunioni accesissime sono in corso. Papi, in ogni caso, dimostra l’ennesima scelta non azzeccata…”