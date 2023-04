Giorgio Montanini arriva sul palco del Teatro de’ Servi

Il 27 e 28 aprile torna al Teatro de’ Servi di Roma la satira corrosiva di Giorgio Montanini. Sul palco, uno degli artisti più controversi della stand up comedy italiana

Il 27 e 28 aprile torna al Teatro de’ Servi di Roma la satira corrosiva di Giorgio Montani. Sul palco, prima dell’esibizione di uno degli artisti più controversi della stand up comedy italiana, reduce dal successo del tour in tutta Italia e dagli applausi per il film “Grazie Ragazzi” di Riccardo Milani, si alterneranno sul palco due giovani comedian: Giovanni Bellotti e Giulia Nervi.

Lo spettacolo nuovo.

È questo il titolo dello spettacolo in scena. La Satira affronta le contraddizioni di una società, le affronta a viso aperto e con gioiosissima ferocia.

Lo spettacolo è assolutamente coerente con questa filosofia.

Un monologo che va in direzione ostinata e contraria, totalmente antagonista al clima politicamente corretto e ipocrita che ci sta ammorbando e soffocando.

Una società che cura la forma ma dimentica colpevolmente la sostanza.

Un mondo pieno di diritti ma sempre più ingiusto e diseguale.

Un folle equilibrio tra la morbosità della tutela di qualsiasi idea o diversità e la bava alla bocca nel cercare di fomentare una guerra.

Questo periodo storico ci vede combattere con un nemico subdolo, travestito da agnello, fintamente amico.

Fallito il tentativo di imporre il potere attraverso la prevaricazione e la destra autoritaria, oggi siamo attaccati dalle socialdemocrazie…dagli amici.

Sostegno all’ Ucraina e non alla pace, Identità di genere, leggi contro la molestia, o.n.g, pubblicità benefiche e organizzazioni umanitarie…sono davvero la scelta giusta?

Rappresentano davvero la parte buona che riesce ad esprimere l’essere umano?

Questo monologo pone il dubbio sul fatto che tutto questo altro non serva a spersonalizzare l’essere umano, estirparlo dalla sua essenza, privarlo dell’identità.

Trasformare l’uomo in un consumatore arido e senza nessun altro interesse.

Un uomo perfetto per il capitalismo.

INFO:

Orario spettacoli

ore 21

Biglietti

€ 20

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro 22, Roma

info: 06 6795130

www.teatroservi.it