Fibrillazione atriale: benefici da terapia con dronedarone

Fibrillazione o flutter atriale: con dronedarone minore incidenza di progressione ad aritmia permanente secondo nuove analisi

L’uso dell’antiaritmico dronedarone è associato a una minore incidenza di fibrillazione atriale (AF) o flutter atriale permanenti, a un maggiore ritorno al ritmo sinusale permanente e a un minore carico di AF o flutter atriale rispetto al placebo. È quanto risulta da un’analisi post hoc dello studio ATHENA, pubblicata online su “EP Europace”.

«ATHENA è il più grande studio clinico condotto fino ad oggi che abbia valutato gli esiti clinici nei pazienti con AF che usano un farmaco antiaritmico» scrivono gli autori, guidati da Carina Blomström-Lundqvist, professoressa di Cardiologia presso la School of Medical Sciences, dell’Ospedale Universitario di Orebro (Svezia).

«In questa analisi post hoc, l’effetto di dronedarone sulla progressione di AF o flutter atriale è stato valutato utilizzando l’incidenza cumulativa del presunto AF o flutter atriale permanenti e il carico stimato di AF o flutter atriale permanenti utilizzando un metodo di Rosendaal modificato. A nostra conoscenza, questo è il primo studio ad applicare questa metodologia nel contesto della stima del carico di AF o flutter atriale» aggiungono.

Analisi post hoc dello studio ATHENA

Blomström-Lundqvist e colleghi hanno condotto un’analisi post hoc dello studio randomizzato controllato ATHENA che ha valutto l’efficacia di dronedarone in termini di prevenzione dell’ospedalizzazione cardiovascolare (CV) o della morte in pazienti con AF o flutter atriale parossistici o permanenti. Nei risultati principali di ATHENA, dronedarone ha ridotto, nei pazienti con AF o flutter atriale, i ricoveri CV o la morte del 24% rispetto al placebo e il tempo al primo ricovero del 25,5%.

Per la presente analisi dello studio ATHENA, i ricercatori hanno valutato l’effetto di dronedarone sulla progressione di AF o flutter atriale ad AF o flutter atriale presunti permanenti, stimati utilizzando il metodo Rosendaal modificato e gli ECG disponibili, così come la regressione al ritmo sinusale rispetto al placebo. L’AF o flutter atriale permanenti sono stati definiti come 6 mesi o più di AF/flutter atriale fino alla fine dello studio mentre il ritmo sinusale permanente è stato definito come 6 mesi o più di ritmo sinusale fino al termine dello studio.

Miglioramenti anche nell’incidenza del ritorno al ritmo sinusale

L’analisi ha incluso 4.439 partecipanti ad ATHENA, di cui 2.208 hanno ricevuto dronedarone e 2.231 hanno ricevuto placebo, e le cui caratteristiche basali erano ben bilanciate. I ricercatori hanno osservato la progressione verso AF o flutter atriale permanenti nel 13,8% dei casi nel gruppo dronedarone rispetto al 20,4% del gruppo placebo (P < 0,0001).

In particolare, rispetto al placebo, dronedarone è stato associato a:

minore incidenza cumulativa di AF o flutter atriale permanenti (HR = 0,65; IC 95%, 0,56-0,75; log rank P < 0,001);

maggiore incidenza di ritmo sinusale permanente (HR = 1,19; IC 95%, 1,09-1,29; log-rank P < 0,001);

riduzione del carico di AF o flutter atriale nel tempo utilizzando il metodo Rosendaal modificato (P dal giorno 14 al mese 21 < 0,01).

I messaggi-chiave secondo i ricercatori



Gli effetti positivi su progressione, regressione e carico di AF o flutter atriale suggeriscono che dronedarone possa invertire il rimodellamento atriale e ventricolare.

Gli effetti positivi sul carico di AF o flutter atriale e sulla progressione e regressione dell’AF mediante uso di dronedarone suggeriscono che dronedarone possa essere un’opzione di trattamento da preferire nel decorso dell’AF in fase precoce, soprattutto per via del suo basso rischio pro-aritmico.

Bibliografia:

Blomström-Lundqvist C, Naccarelli GV, McKindley DS, Bigot G, Wieloch M, Hohnloser SH. Effect of dronedarone vs. placebo on atrial fibrillation progression: a post hoc analysis from ATHENA trial. Europace, 2023 Feb 9. doi: 10.1093/europace/euad023. [Epub ahead of print] leggi