Elly Schlein a Vogue rivela di essere seguita da un’armocromista

Elly Schlein ha posato per il settimanale di moda Vogue e ha rivelato a chi si rivolge per la scelta dell’outfit: “Ho un’esperta di immagine e armocromia”

Elly Schlein continua ad essere al centro del gossip. Dopo la sua vita sentimentale, con scatti rubati di lei con la compagna che hanno occupato per giorni le prime pagine dei giornali, ora a tenere banco è il look della prima donna segretaria del Pd.

Schlein ha infatti rivelato al settimanale Vogue, per cui ha posato, di affidarsi per le scelte di abbigliamento ad un’esperta di immagine attirando su di sé numerose critiche. “Le mie scelte dipendono sicuramente dalla situazione in cui mi trovo – ha raccontato alla rivista di moda-. A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale. In generale dico sì ai colori e ai consigli di un’armocromista, Enrica Chicchio“.

SCHLEIN E L’ARMOCROMISTA, PIOGGIA DI CRITICHE SUI SOCIAL

“Elly Schlein, leader della sinistra, ha un consulente d’immagine che a quanto pare costa 300 euro l’ora. Non credo ci sia da aggiungere altro”, scrive un utente su Twitter. “Ciao, sono Elly, ho tre cittadinanze, sono nipote di un ex onorevole, figlia di facoltosi accademici e ho una consulente d’immagine”, si legge in un altro messaggio. “È giunto il tempo del reddito di eleganza”, commenta un terzo.

A spezzare una lancia in favore di Schlein è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli che su Twitter ha commentato: “Quindi Bonaccini può avere chi gli consiglia la forma di occhiali o sopracciglia, ma Elly Schlein non può avere chi le consigli quali colori le donino di più. Bah”.

CHI È ENRICA CHICCHIO, ARMOCROMISTA DI ELLY SHLEIN

Un’esperienza di 15 anni nel panorama dell’arte contemporanea e una passione per l’immagine. Così Enrica Chicchio descrive se stessa sul suo sito ufficiale. “Questa professione nasce grazie ad una grande passione che mi ha accompagnato attraverso il vissuto quotidiano delle persone – si legge ancora – . Nel mio lavoro è fondamentale indirizzare il cliente nella giusta direzione, in piena consapevolezza con lo stile richiesto e in linea con i suoi gusti. Chi è in grado di comprendere questo tipo di visione o ha già sperimentato questo servizio, sa che va incontro ad un grosso vantaggio in termini di risparmio economico e di tempo”.

COS’È L’ARMOCROMIA

L’armocromia è l’analisi di “colori” che caratterizzano una persona. Studiando capelli, occhi, pelle etc. si può identificare una palette di tonalità “amiche” per scegliere gli abiti che indossati andranno a valorizzare i nostri tratti somatici specifici.

L’ARMOCROMISTA DI SCHLEIN COMMENTA LA SCELTA DELL’OUTFIT PER VOGUE

Enrica Chicchio sui social ha condiviso una foto della segretaria Pd in posa per Vogue ringraziandola, spiegando con queste parole la scelta dell’outfit: “Abbiamo optato per un trench color GLAUCO, una delicata tonalità di verde, grigio e azzurro-da molti definita salvia. Questa tinta, è il risultato di un adattamento ambientale (tipico delle piante mediterranee): sposa il suo incarnato delicato e richiama il verde che nei nostri ricordi si accompagna a giornate immerse in quella natura che va protetta e custodita. Non mi piace il concetto di “power dressing”, non è più il tempo del potere e della prevaricazione per affermarci sugli altri. Abbiamo bisogno di autenticità, di un look che rappresenti noi stessi. L’unica armatura di Elly è il potere delle sue idee. Saranno la sua passione e adesione ai suoi ideali a difendere il suo (difficile) lavoro”.