Assolombarda Awards: Cefriel tra i campioni “del fare impresa”

La prima edizione dell’iniziativa di Assolombarda ha visto Cefriel insignita della menzione speciale per la bilancia smart per la donazione del sangue

Durante la prima edizione degli Assolombarda Awards, iniziativa promossa dall’Associazione per premiare gli anniversari associativi delle aziende e i progetti d’impresa più innovativi, Cefriel ha ricevuto una menzione speciale nella categoria Design, Premio “Steno Marcegaglia”. A ritirare il premio, nel corso della serata che si è svolta presso il Teatro Lirico “Giorgio Gaber” a Milano, il presidente di Cefriel Stefano Venturi e la responsabile della practice Design di Cefriel Clara Failla.

Assolombarda, attraverso gli Awards, ha voluto celebrare la capacità delle imprese del territorio di crescere e di innovare. Con questo spirito sono stati premiati i migliori progetti che si sono distinti in diverse categorie: sostenibilità, digitalizzazione, performance, design, responsabilità e cultura, asset strategici per la competitività del futuro.

“Abbiamo pensato di valorizzare l’importanza del fare impresa in una fase storica delicata del nostro Paese, in cui tutti abbiamo il dovere di dare il nostro contributo” – ha dichiarato il Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada. “Siamo convinti che l’investimento in innovazione, oggi più che mai, costituisca il vero carburante che alimenta il motore del nostro sviluppo; un elemento che pone l’imprenditore come attore positivo del cambiamento”.

Alla bilancia smart denominata Milano, realizzata dal centro di innovazione digitale Cefriel per l’azienda Delcon di Bergamo, è andata una menzione speciale per l’innovatività riconosciuta in ambito design. La bilancia, premiata nel 2022 con il prestigioso Compasso d’Oro, rivoluziona il suo stesso archetipo: ha una forma unica che, con la morbidezza delle linee disegnate, permette di bilanciare la forte componente tecnologica con l’esperienza di utilizzo per gli operatori ottimizzando la praticità di trasporto e la maneggevolezza.

“Questo importante riconoscimento è un’ulteriore conferma del valore e dell’impatto che può avere il lavoro di Cefriel per il sistema Paese: da più di trent’anni affianchiamo imprese e pubbliche amministrazioni nel migliorare processi, prodotti e servizi attraverso l’innovazione digitale e il design, mettendo al centro i bisogni delle persone” – ha affermato Stefano Venturi, presidente di Cefriel.

Le centinaia di candidature pervenute sono state valutate dal comitato scientifico, presieduto da Ferruccio De Bortoli e composto da Mirja Cartia d’Asero (Amministratore Delegato del Gruppo 24 Ore), Giuseppe De Bellis (Direttore di Sky TG24), Claudia Parzani (Presidente di Borsa italiana) e Ferruccio Resta (Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane).

La consegna dei premi è avvenuta anche alla presenza delle istituzioni del territorio rappresentate da Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, e Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, insieme ad Agostino Santoni, Vicepresidente di Confindustria, e ad alcuni protagonisti dell’industria italiana: tra gli altri, Diana Bracco, Emma Marcegaglia, Alberto Pirelli e Veronica Squinzi.