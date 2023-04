Sonno difficoltoso in menopausa: un aiuto da Estromineral Serena

Sonno difficoltoso in menopausa? Un aiuto per ritrovare la serenità grazie a Estromineral Serena a base di lsoflavoni di soia, Fermenti lattici, Estratto di Magnolia, Calcio, Magnesio e Vitamina D3

Come tutte le donne sanno, la menopausa rappresenta una fase della vita delicata ma del tutto naturale, con la quale ognuna deve confrontarsi. Coincide con l’ultima mestruazione dopo 12 mesi di assenza totale del ciclo, ed è caratterizzata da tutta una serie di cambiamenti che avvengono nel corpo della donna. Questi ultimi possono portare ad alcuni disagi, come ad esempio vampate di calore, sudorazione, stanchezza cronica, ansia ed irritabilità. Anche la qualità del sonno può subire dei cambiamenti dopo la menopausa, a causa in particolare della diminuita produzione degli ormoni estrogeni. Può infatti capitare di soffrire di insonnia, risvegli frequenti per via di sudorazioni e difficoltà a riprendere sonno. In questi casi oltre a curare l’alimentazione e praticare regolare attività fisica, può essere utile ricorrere al supporto di un integratore che aiuti a vivere serenamente questo periodo della vita. Estromineral Serena, a base di lsoflavoni di soia, Fermenti lattici, Estratto di Magnolia, Calcio, Magnesio e Vitamina D3, è un integratore alimentare pensato appositamente per l’integrazione delle donne durante la menopausa.

ESTROMINERAL SERENA

Estromineral Serena è un integratore alimentare a base di lsoflavoni di soia, Fermenti lattici, Estratto di Magnolia, Calcio, Magnesio e Vitamina D3. L’estratto secco di soia, titolato in Isoflavoni, aiuta a contrastare i disturbi della menopausa. Calcio, Magnesio e Vitamina D3, contenuti in Estromineral Serena, contribuiscono al buon mantenimento delle ossa.

Composizione di Estromineral Serena

Una compressa di Estromineral Serena contiene Glycine max L. Merr. e.s. 150 mg (equivalente a 60 mg di Isoflavoni di soia), Magnolia officinali Rehder & Wilson e.s. 50 mg (equivalente a 0,75 mg di Honokiolo), Lactobacillus sporogenes (Bacillus coagulans) 500 milioni di spore, Vitamina D3 5 µg, Magnesio 60 mg e Calcio 141 mg.

Modalità d’uso

Una compressa al giorno, lontano dai pasti.

Non contiene sostanze derivate da O.G.M. Non contiene lattosio. Non contiene conservanti e coloranti aggiunti. Prodotto senza glutine.

Formati e prezzi consigliati

Estromineral Serena 20 compresse – prezzo consigliato: 22,80 euro

Estromineral Serena 40 compresse – prezzo consigliato: 37,30 euro

