Previsioni meteo 26 aprile 2023: anticiclone in rimonta

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 26 aprile 2023: alta pressione in arrivo sull’Italia con rialzo termico per tutto il prossimo weekend

Condizioni meteo in deciso miglioramento sull’Italia dopo il passaggio instabile di inizio settimana. Dalla giornata di oggi e nei giorni a seguire, avremo la rimonta sul Mediterraneo ed Europa centro-occidentale di un vasto e robusto campo di alta pressione. Questo porterà un generale miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia, con tempo asciutto e cieli per lo più soleggiati. Inoltre anche le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare, almeno fino alla giornata di sabato, riportandosi anche su valori sopra la media del periodo. Massime che su molte città torneranno a superare i 20°C con punte anche oltre i 25°C sulle Isole Maggiori.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 26 aprile 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio locali piogge sull’Appennino settentrionale e nuvolosità anche lungo l’arco alpino, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi, salvo locali fenomeni sulle Alpi occidentali. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, qualche disturbo sulle coste adriatiche con piogge isolate. Al pomeriggio tempo ancora asciutto con addensamenti nelle zone interne e soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in diminuzione e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse lungo i settori adriatici, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in formazione nelle zone interne peninsulari con possibili piogge isolate, sole prevelante altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .