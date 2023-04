Per Simona Paratore un nuovo ruolo in MSD Italia

MSD Italia annuncia l’ingresso nel suo Leadership Team della milanese Simona Paratore come nuovo Country Executive Medical Director

MSD Italia annuncia l’ingresso nel suo Leadership Team di Simona Paratore come nuovo Country Executive Medical Director. Milanese, 46 anni, Simona Paratore si è laureata in Medicina cum laude presso l’Università degli Studi di Milano, dove si è anche specializzata in Farmacologia Clinica. Nel 2015, ha conseguito un Executive MBA presso la SDA dell’Università Bocconi.

Prima del suo ingresso in MSD Italia, Simona Paratore è stata Head of Medical, Cell and Gene Therapy per la divisione Oncology Region Europe di Novartis, azienda di cui è entrata a far parte nel 2006 ricoprendo, nel corso degli anni, ruoli di crescente responsabilità grazie ai quali ha contribuito al lancio di diverse terapie rivoluzionarie in oncologia, tra cui la prima terapia con cellule CAR-T in Europa.

Nel corso della sua lunga carriera in oncologia, Simona Paratore ha costruito solide collaborazioni scientifiche con gruppi cooperativi e centri di eccellenza, a livello locale, come Responsabile di Area Terapeutica e, a livello europeo, come Head of Medical.

“Sono davvero orgogliosa di accogliere Simona all’interno del nostro Leadership Team – dichiara Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratrice Delegata di MSD Italia – MSD aspira ad essere la prima azienda biofarmaceutica ad elevata intensità di ricerca al mondo e questo implica una grande attenzione nei confronti della Scienza, con uno sguardo che punti sempre al futuro. Per quanti passi avanti la medicina abbia fatto nel corso degli anni, ancora molto c’è da fare per affrontare le grandi sfide che ci attendono. Un obiettivo ambizioso che siamo convinti si possa raggiungere solo agendo in maniera congiunta, puntando su Partnership, Innovazione, Ricerca&Sviluppo. Lo abbiamo imparato durante la pandemia, quando è emerso chiaramente il Valore primario della Salute e il ruolo strategico di aziende farmaceutiche come la nostra, da sempre impegnata nel rendere disponibili innovazioni terapeutiche per prolungare e migliorare la Vita delle Persone”.

L’impegno in R&S di MSD si traduce in un investimento del 26% del fatturato (12,2 miliardi di dollari nel 2022), che ha consentito nel tempo di scoprire e sviluppare più di 200 farmaci e vaccini innovativi per tante aree terapeutiche – oncologia, malattie infettive, cardiometabolico, solo per citarne alcune – e grazie ai quali, oggi, curiamo o preveniamo le malattie per più di 500 milioni di Persone nel mondo.

In Italia, nel 2022 MSD ha investito oltre 70 milioni di euro in ricerca clinica e, attraverso numerose collaborazioni con aziende e centri di ricerca situati in tutte le Regioni, ha generato un indotto pari a quasi 500 milioni di Euro, sia nell’ambito della salute umana, attraverso diverse aree terapeutiche quali vaccini, malattie infettive e diabete, che nell’ambito della salute animale.

“Sono molto felice e onorata di essere entrata a far parte di MSD Italia, dove, guidati da Scienza e innovazione e in stretta collaborazione con la comunità scientifica, sono certa continueremo con impegno a dare risposte ai bisogni dei tanti Pazienti e delle loro famiglie che guardano alla nostra Ricerca e al nostro lavoro come speranza di Vita”, afferma Paratore.