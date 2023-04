Guerra in Ucraina: Zelensky e Xi Jinping a confronto al telefono

Guerra in Ucraina, telefonata tra Xi Jinping e Zelensky: “Confronto lungo e significativo. Forte impulso allo sviluppo delle relazioni bilaterali”

“Ho avuto una telefonata lunga e significativa con il presidente Xi Jinping. Credo che questo confronto, così come la nomina dell’ambasciatore dell’Ucraina in Cina, darà un forte impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali”. Ad annunciarlo su Twitter il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Un confronto durato circa un’ora durante il quale, secondo quanto riportato dalla tv statale cinese Cctv, Xi Jinping ha detto che “dialogo e negoziato sono l’unica strada praticabile” per venir fuori dal conflitto, aggiungendo che “non ci sono vincitori in una guerra nucleare”.

È il primo confronto diretto tra i due capi di Stato dal 24 febbraio 2022. Il 24 febbraio scorso la Repubblica popolare cinese ha presentato un piano di pace in 12 punti per “trovare una soluzione politica, abbandonare la mentalità da Guerra fredda ma anche “fermare la politica delle sanzioni unilaterali, che non risolvono la situazione e causano solo nuovi problemi”.

