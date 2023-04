Flormart – The Green Italy torna a settembre: ecco le novità

A Padova dal 20 al 22 settembre 2023, Flormart – The Green Italy è la vetrina internazionale del florovivaismo italiano, con 20.000 mq di superficie espositiva

Incontri ed esperienze specificamente pensate per incontrare gli attori del settore e rispondere alle loro esigenze. È Green Agorà, il contenitore di eventi che ha dato il via al percorso di avvicinamento a Flormart – The Green Italy.

A Padova dal 20 al 22 settembre 2023, Flormart – The Green Italy è la vetrina internazionale del florovivaismo italiano, con 20.000 mq di superficie espositiva dedicati a cura del verde, progettazione e innovazione, tecnologie e attrezzature, ricerca e cure colturali, start up, servizi e formazione. L’edizione 2022 ha visto la partecipazione di 200 espositori specializzati, 4.000 visitatori professionali, 150 top buyers internazionali, 60 giornalisti accreditati.

Promuovere il made in Italy

Mancano ancora diversi mesi al via di Flormart – The Green Italy, il 20-22 settembre 2023, ma l’evento non si esaurisce nei tre giorni di fiera. Il lavoro di Flormart – The Green Italy dura tutto l’anno con una mission ben specifica: sostenere lo sviluppo e la competitività del florovivaismo italiano.

“Il progetto firmato Fiere di Parma – spiega Antonio Cellie, Ceo Fiere di Parma – vede Flormart – The Green Italy sempre più orientato alla promozione del made in Italy nel settore del verde. Anche e soprattutto attraverso lo sviluppo di main topic, come sostenibilità ambientale, architettura e paesaggio, innovazione, in un comparto, quello del florovivaismo, che sfiora i 2,8 miliardi di euro”.

In quest’ottica, Flormart – The Green Italy acquisisce un ulteriore valore di collettore di idee. Uno spazio dove tutti i protagonisti possono interagire e confrontarsi sui temi che abbracciano l’intera filiera del verde, nazionale e internazionale. “Flormart – The Green Italy rappresenta una porta di accesso privilegiata per l’export nei principali mercati internazionali – afferma Gloria Oppici, Project Leader Flormart – In questo senso siamo ambasciatori del made in Italy nel mondo”.

25 milioni di euro e 6,6 milioni di nuovi alberi

200.000 addetti, 21.500 imprese, 30.000 ettari di terreno coltivato. Sono i numeri del comparto florovivaistico in Italia, il 6% della intera produzione agricola nazionale, per un valore di circa 2,8 miliardi di euro, il 15% della intera produzione dell’Europa comunitaria.

“Anche l’export si afferma in continua crescita – spiega Renato Ferretti, presidente del Comitato d’Indirizzo Flormart – Il valore dei prodotti florovivaistici italiani destinati all’estero supera il miliardo di euro e vede come principali destinazioni Francia e Germania”.

Sono numeri importanti che ben esprimono un’eccellenza italiana apprezzata in tutto il mondo. Numeri che sicuramente devono fare i conti con diverse criticità: incrementi dei costi di produzione, carenza idrica e cambiamenti climatici. Da questo punto di vista, però, aiuti nazionali e Pnrr rappresentano una boccata d’aria fresca e un’ulteriore spinta per il settore.

A 25 milioni di euro ammonta il sostegno a favore del florovivaismo per far fronte all’aumento dei costi energetici. Mentre contro i cambiamenti climatici sono in arrivo con il Pnrr 6,6 milioni di nuovi alberi. Molteplici sono gli obiettivi legati all’operazione: in primis creare corridoi verdi fra città e campagne. Ma anche mitigare il calore estivo che travolge le città, rafforzare il terreno contro le sempre più frequenti bombe d’acqua, migliorare la qualità dell’aria contro l’inquinamento da smog, come spiega Coldiretti.

Flormart – The Green Italy, vetrina internazionale del florovivaismo dal 1971

Flormart – The Green Italy si svolge a Padova dal 20 al 22 settembre 2023.

Dal 1971 Flormart – The Green Italy è la storica manifestazione professionale dedicata al florovivaismo: un brand e una tradizione uniche in Italia ed Europa. Una vetrina internazionale, un evento professionale altamente specializzato dedicato a tutta la filiera del verde.

Diversi i settori merceologici presenti, dalla realizzazione e cura del verde, all’area di progettazione e innovazione. C’è poi il settore dedicato alle tecnologie, attrezzature e mezzi di produzione, quello della ricerca, gestione e cure colturali. Fino al mondo delle start up, media, servizi e formazione.

Flormart – The Green Italy è da 72 edizioni la piattaforma di condivisione delle conoscenze fra operatori del settore e punto d’incontro fra i diversi soggetti della filiera. Produttori di piante, tecnici, progettisti, aziende di realizzazione e cura del verde, commercianti di piante e fiori, utilizzatori finali pubblici e privati. Vivaisti, centri di giardinaggio, costruttori del verde, enti pubblici, gruppi immobiliari italiani ed europei, aziende interessate ad investire nel verde.

Flormart – The Green Italy è organizzata dal gruppo Fiere di Parma, che già dalla scorsa edizione ha accettato la sfida ad aprirsi a nuovi settori, come quello del florovivaismo, grazie a un accordo decennale con Padova Hall. Fiere di Parma vanta un’esperienza fieristica di 80 anni e competenza nella promozione internazionale, con soluzioni sempre tecnologicamente all’avanguardia.

Info: Flormart – The Green Italy – https://flormart.it/