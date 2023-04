Delvento in radio e in digitale con “Cresta dell’onda”

Esce in radio e in digitale “Cresta dell’onda” (distribuzione Ada Music Italy), nuovo singolo del cantautore e producer siciliano Delvento e brano finalista di Area Sanremo 2023

Esce in radio e in digitale “Cresta dell’onda” (distribuzione Ada Music Italy), nuovo singolo del cantautore e producer siciliano Delvento e brano finalista di Area Sanremo 2023. Sarà accompagnato dal videoclip, in uscita a breve, e dal tour.

“Cresta dell’onda”, che segue i singoli “Miserere” (guarda videoclip) e “Fughe e dintorni” (guarda livesession): “è un brano nato dalla sperimentazione e dall’accostamento di suoni della chitarra acustica e di synth, con un sound tipico anni Novanta con sfumature vintage, ma tutto da ballare, che ho scritto e prodotto cercando di miscelare suoni.”

Il testo e la musica di “Cresta dell’onda” sono di Delvento. Il brano è stato prodotto da Delvento e il social management è a cura di Art Show di Arturo Morano.

Delvento, cantautore/produttore, che sembra non riconoscere i confini del susseguirsi degli stili e del passare delle ere, prende in prestito qualsiasi impulso o sensazione gli si presenti sul cammino mischiando così elementi personali, impersonali, storie di gente e stili musicali al fine di creare Musica Intima e non soggetta allo scorrere del tempo. Inizia lo studio della chitarra in giovane età e contemporaneamente trova nella scrittura un enorme fonte di emancipazione emozionale. Dal 2007 al 2009 prende parte a reading poetici declamando i suoi scritti nella sua città natale. Nel 2011 autoproduce un Album (Storie di vita, morte e diciott’anni) e nel 2018 l’Ep “Gelso nero”, nello stesso anno ha il piacere di ottenere il Premio miglior testo con il brano “LsdS (La sorella di Sergio)” al contest “Game of Chords” organizzato dal Saint Louis College of Music di Roma ed entra nella classifica generale “Premio Musica Contro le Mafie”. Nel 2019 sale sul palco di “Indiegeno Fest” in apertura a Franco 126, e nel 2020 è tra i 50 audizionanti al Teatro Lauro Rossi di Macerata di Musicultura 2020. Sempre nello stesso anno vince il concorso “Road to the Mainstage by Firestone Spa” rientrando tra i 10 Talenti italiani di Firestone e ottenendo un passaggio su Radio Italia con il suo brano “Miserere”. Nell’estate 2020 Vince il premio “FEM (Fondazione estro musicale) Milano” con il brano “Ciao Bambina”. Nell’ inverno 2021 Inizia una collaborazione con “Art Show” di Arturo Morano e Tony Canto, Cantautore/Produttore Italiano di fama nazionale. Nell’estate 2021 apre il concerto del Maestro Mario Venuti all’Arena Villa Dante di Messina. Nell’autunno 2021 apre i concerti di Nicolò Carnesi e Comete (Eugenio Campagna) presso il circolo “ARCI Bellezza” di Milano. Finalista Area Sanremo 2021 con il Brano inedito “Dov’è Cristina” prodotto insieme a Tony Canto. Nel marzo 2022 Delvento rientra tra i 150 pre-selezionati di 1Mnext Primo maggio con il Brano Miserere e a settembre esce con “Fughe e dintorni”. Recentemente ha partecipato alla finale del contest Area Sanremo 2023.

