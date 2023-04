Stasera su Rai 2 torna “Dalla strada al Palco” con Nek

Un “festival” che porta in tv le piazze italiane e i loro protagonisti: in prima serata su Rai 2 torna “Dalla strada al palco” con Nek

Martedì 25 aprile 2023 Rai 2 propone una nuova puntata dello show “Dalla strada al palco” con Nek. Una grande festa in cui la Rai offre a cantanti, musicisti e artisti di strada l’occasione di potersi raccontare ed esibire su un prestigioso palco televisivo, di fronte a un pubblico e in una “piazza” molto più ampi di quelli a cui sono generalmente abituati. La conduzione è affidata a Nek, un cantautore amatissimo che si è già cimentato con successo nel ruolo di conduttore e che prenderà le redini di un “festival” che porta in tv le piazze italiane e i loro protagonisti.

I buskers condivideranno con il pubblico le loro abilità legate ad ogni forma d’arte, dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria, e incanteranno i telespettatori in uno studio che ricrea le atmosfere delle più belle piazze. Ognuno di loro, oltre al proprio talento, porta con sé una storia personale, a volte commovente, altre volte eccentrica o divertente, ma che non manca mai di suscitare curiosità ed emozioni in chi l’ascolta. Tutto questo fa di “Dalla strada al palco” uno spettacolo autentico e la più grande festa degli artisti di strada in tv.

Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, con la regia di Sergio Colabona, "Dalla strada al Palco" è un'idea originale di Carlo Conti, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli. Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, a cura di Daniela Di Mario e Tiziana Iemmo e – per Stand by me – di Francesco Sturlese. Produttore esecutivo Rai: Roberta Bellagamba. Produttore esecutivo Stand By Me: Claudia Santilio. La regia è di Sergio Colabona.