Previsioni meteo 25 aprile 2023: ancora instabilità pomeridiana

Le previsioni meteo di oggi, martedì 25 aprile 2023: Festa di Liberazione con possibilità di piogge pomeridiane al Nord e al Centro

Dopo il passaggio instabile che ha caratterizzato la parte conclusiva del weekend e l’inizio di settimana, condizioni meteo in deciso miglioramento sull’Italia per la Festa di Liberazione del 25 aprile. Nella giornata di oggi avremo tempo in prevalenza stabile, anche se non mancheranno piogge e temporali pomeridiani al Nord e parte delle regioni centrali. Deciso miglioramento meteo a seguire grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale il quale porterà clima più mite.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 25 aprile 2023.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, più asciutto al Nord-Ovest con nuvolosità irregolare. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ampie schiarite tra Liguria e Piemonte e precipitazioni sparse altrove. Neve sulle Alpi fino a quote medie. In serata residui fenomeni sulla Romagna, asciutto altrove con schiarite in arrivo da ovest. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino molte nubi con piogge sparse tra Toscana, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sui settori tirrenici. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con fenomeni ancora sugli stessi settori. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge tra Campania e Basilicata, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge sparse sui settori adriatici, variabilità asciutta altrove. In serata residui fenomeni sugli stessi settori, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .