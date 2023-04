Kid Francescoli in concerto in Italia: a Ottobre sarà a Milano

Il musicista e produttore marsigliese Kid Francescoli annuncia una nuova data italiana nell’ambito del suo tour mondiale:. L’artista porterà in Italia e in giro per il mondo i brani nel nuovo album in uscita il prossimo settembre,. I biglietti per lo show saranno acquistabili su Ticketmaster

Dopo il grande successo del primo tour mondiale (oltre 200 concerti in Europa, Stati Uniti, Asia…) e successi come Nopalitos, Blow Up o Moon (ora certificato diamante, con oltre 150 milioni di stream), il produttore, crooner e polistrumentista marsigliese, Mathieu Hocine, è pronto a condividere il suo LP più completo di sempre. Questa raffinata raccolta di canzoni soul rende onore alle sue radici mediterranee, con melodie eleganti e pop. Il suo più recente successo e la creazione della sua prima colonna sonora originale con AZURO lo hanno consacrato come uno dei migliori cantautori francesi della sua generazione, con una firma sonora unica.

“Tutte le volte in cui ho trascorso del tempo nella regione mediterranea, le persone che ho incontrato mi hanno fatto sentire come se facessi parte dello stesso paese. Questa multiculturalità condivisa è davvero confortante, ha una sua poesia e una sua forza, che porta unicità ed empatia alle persone. Per me è fondamentale. Amo la mia città: è il luogo perfetto per sentirsi bene con il sole, il mare, la famiglia, le amicizie, l’amore… Mi emoziona, mi fa piangere con un sorriso”.

SUNSET BLUE è un album cristallino, forte, personale, ma allo stesso tempo universale. È una colonna sonora estatica per quei momenti in cui il tempo è sospeso, la golden hour in cui tutto sembra possibile. Ci si sente come se l’amore fosse nell’aria, si sta vivendo la propria best live e ci si trovi nel posto giusto al momento giusto. Questo album incarna questo momento magico che vorremmo durasse per sempre… Come un’epifania, il nuovo album di Kid Francescoli è un momento di puro piacere, un modo rilassante per sfuggire alla realtà.

SUNSET BLUE è un nuovo punto di svolta tra organico ed elettronico, sia un viaggio mediterraneo che un sogno californiano, un ponte tra Ennio Morriconne e la musica elettronica moderna. Inoltre, sebbene possa chiamarsi SUNSET BLUE in onore del mare e del concetto portoghese/brasiliano di “saudade”, si tratta di un album davvero ottimista, i cui veri colori sarebbero piuttosto “giallo-arancio-rosso” in omaggio al sole.

SUNSET BLUE è un’esperienza sensibile, dall’alba al tramonto, dalla prima all’ultima traccia. È un’esplorazione di un’estate eterna, che raggiunge il suo culmine negli ultimi secondi del brano Corsica, facendoci venire voglia di premere il tasto play e immergerci in questo gioiello ancora una volta.