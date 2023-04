Diego Veneziani alla Domus Pauperum di Perugia con “Mare Omnis”

Aperta fino al 7 maggio la mostra dell’artista Diego Veneziani dal titolo “MARE OMNIS” presso la DOMUS PAUPERUM di Perugia

Mare Omnis è la mostra personale di Diego Veneziani ospitata fino al 7 maggio presso la prestigiosa sala rinascimentale della DOMUS PAUPERUM di Perugia. La mostra curata da Anna Isopo e presentata dalla storica dell’arte Martina Scavone è patrocinata dal Comune di Perugia.

Scrive la storica dell’arte Martina Scavone: Il racconto pittorico di Diego Veneziani si sviluppa con scelte orientate dai propri ricordi, a cui si accompagna un sentimento di dolce nostalgia che trapela dalla rappresentazione di imbarcazioni isolate, le quali si stagliano su di un mare sconfinato, quasi come fossero in attesa del ritorno di chi, con tanta delicatezza e premura, le ha dipinte. Ed ecco che alcune guardano proprio verso la costa – ritratte singole piuttosto che a coppie oppure ancora a gruppi di due, tre ed oltre – aspettando forse che un volto faccia capolino e che una figura appaia all’orizzonte. Profondo e spirituale è il legame di Veneziani con il suo mare, rievocazione di emozioni rimaste impresse nel cuore e nell’animo di colui che, prima ancora di essere un pittore, è un uomo pervaso da un amore viscerale per la Natura e per la sensazione di libertà e proiezione verso l’infinito che solo il mare è in grado di regalare.

Diego Veneziani è nato a Perugia nel 1953. Ha vissuto per molti anni in un piccolo paese abruzzese lungo la costa adriatica. La sua adolescenza vissuta in un paese di mare lo porta ad amare questo elemento ed a scoprire molti dei suoi segreti. Ha iniziato a dipingere da autodidatta nei primi anni Ottanta, sperimentando diverse tecniche. Ha partecipato sia in Italia che all’estero a molte mostre collettive ed è presente con i suoi lavori in importanti volumi d’arte contemporanea. Hanno parlato di lui: La nuova voce (Roma), Umbria On (Perugia), Umbria Domani (Perugia), Il Piccolo (Cremona), Due sue opere sono state riprodotte in formato litografico e inserite nella collezione del Professore Vittorio Sgarbi e archiviate con i numeri 0141 e 0142. Riceve l’attestato di merito artistico dal museo “la pinacoteca del Lussemburgo” nel 2021/2022.

Mare Omnis

A cura di Anna Isopo

Presentazione a cura della storica dell’arte Martina Scavone

Domus Pauperum

Corso Garibaldi 84 Perugia

Fino al 7 maggio 2023

Inaugurazione sabato 22 aprile ore 16.00

Orari mostra: tutti i giorni 10.30-13.00 | 16.30-19.30

Info: info@arteborgo.it | 345.22.28.110