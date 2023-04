Cooltra continua con successo il suo piano di espansione

Nel segmento dello scooter sharing B2C, Cooltra è cresciuta globalmente del 42%, con un fatturato di 26M€. In Italia, l’aumento della quota di mercato ha fatto segnare un + 52%

Cooltra prosegue con successo il suo piano di espansione e crescita internazionale e chiude l’esercizio 2022 con un fatturato di 47 milioni di euro, che rappresenta una crescita del 48% rispetto all’anno precedente.

Questi risultati record nei segmenti B2C e B2B sono stati una spinta per gli investitori di Cooltra. Questi ultimi hanno recentemente iniettato 25 milioni di euro attraverso un round effettuato durante l’ultimo esercizio finanziario con l’obiettivo di potenziare la crescita dell’azienda nel mercato europeo. Nell’ultimo anno finanziario infatti, Cooltra ha investito più di 10 milioni di euro nel rinnovo e nell’ampliamento della propria flotta, che ora ammonta a quasi 20.000 veicoli, di cui l’85% elettrici.

Le flotte Cootra sono presenti in 7 Paesi, inclusi i due nuovi sbarchi internazionali: l’ingresso per la prima volta in Germania e Polonia attraverso l’attività di noleggio di veicoli a due ruote per le aziende.

“Nell’ultimo esercizio abbiamo continuato a consolidare la crescita positiva che Cooltra ha registrato dopo la pandemia, grazie alla fiducia accordataci da oltre 2 milioni di utenti in tutta Europa e da più di 1.350 aziende e amministrazioni che abbiamo aiutato nella loro transizione verso una mobilità più sostenibile. Inoltre, nel 2022 ci siamo assicurati un nuovo apporto di capitale dai nostri attuali azionisti per rafforzare ulteriormente il nostro modello di business. Questo riafferma la nostra leadership europea nelle soluzioni di mobilità sostenibile su due ruote in Europa”, afferma Timo Buetefisch, CEO di Cooltra.

Leadership nella quota di mercato B2C dello scooter sharing in Europa

Il B2C continua a essere la principale area di business dell’azienda, presente in 4 Paesi (Spagna, Italia, Portogallo e Francia) con una flotta di oltre 12.000 veicoli. Nell’ultimo esercizio ha registrato un fatturato di 26 milioni di euro, il 42% in più rispetto all’anno precedente, chiuso con 18,2 milioni di euro.

Cooltra è stata pioniera in Europa con il lancio di questo servizio a Barcellona nel 2016 e ha continuato ad aggiungere città come Madrid, Valencia, Lisbona, Roma, Milano, Parigi e ora Torino. Oggi Cooltra è leader di questo segmento in Europa con due milioni di utenti e una flotta di almeno 10.000 veicoli. Dalla sua nascita, ha risparmiato più di 8.000 tonnellate di CO2, coprendo più di 24 milioni di viaggi, tutti a “emissioni zero”. Per quanto riguarda l’offerta di veicoli in abbonamento, un’altra delle principali novità dell’ultimo anno è stato il lancio del noleggio mensile di ebike in Spagna, Italia e Portogallo a privati.

Per quanto riguarda l’Italia, il B2C, con un fatturato di 8,5 milioni di euro, è in crescita del 52% rispetto al 2021 e detiene il 70% della quota di mercato. I 3.000 scooters con un totale di 10.477.465 di km percorsi dai “CoolRiders” hanno consentito un risparmio di CO2 pari a 838 tonnellate.

“Dopo 5 anni di lavoro, entusiasmo e costanza del team Italia nel fornire un servizio agli utenti efficiente, affidabile e professionale, il 2022 è stato l’anno della consacrazione di Cooltra come leader unico conquistando il 70% del mercato dello scooter sharing nel paese. Il numero di iscrizioni e di utilizzo nelle città di Roma e Milano sono aumentati rispettivamente del 43% e del 62% registrando una crescita del 51% rispetto all’anno precedente, raggiungendo lo storico traguardo di oltre 2.5 milioni di noleggi. Anche la Citta’ di Torino, appena aperta a febbraio, si candida a confermare quanto di buono registrato dalle esperienze di Roma e Milano, assicurando che Cooltra c’è e ci sarà sempre a disposizione degli utenti per una mobilita’ piu’ smart e sostenibile, in linea con le politiche di città più vivibili e meno congestionate.”

Cooltra, un partner B2B strategico per le aziende e le amministrazioni.

La linea di business B2B del gruppo, presente in più di 50 città in 7 Paesi con una flotta di oltre 7.500 veicoli, ha chiuso il 2022 con un fatturato di 20,8 M€, in aumento del 55% rispetto ai 13,5 M€ del 2021. Questa crescita, con un peso significativo sul fatturato complessivo del gruppo, è dovuta principalmente al boom delle consegne. Nell’ultimo esercizio sono state fortemente promosse le alleanze con aziende del settore che stanno espandendo il proprio business di pari passo con Cooltra. In particolare, si segnala l’espansione della flotta di Just Eat in Spagna e Italia con quasi 1.000 veicoli elettrici aggiuntivi. Inoltre, l’azienda è entrata per la prima volta in Germania, in particolare a Berlino e Düsseldorf, e in Polonia attraverso diverse catene di consegna come Just Eat Takeaway. Infine, nel 2022 Cooltra ha chiuso un accordo con Wallbox grazie al quale è stato implementato il primo scooter sharing aziendale per i dipendenti.

In Italia il volume di fatturato B2B di Cootra è passato dai 1.8 milioni del 2021 a 2.6 milioni del 2022, attestandosi come seconda in Europa dell’ecosistema Cooltra.

“Nel 2022 abbiamo collaborato con colossi e startup del food delivery come Just Eat e Getir, ma al tempo stesso abbiamo sostenuto tante PMI ripartite con entusiasmo dopo la pandemia, tanto in ambito logistico quanto in quello delle consegne a domicilio. Inoltre, sempre nel 2022, abbiamo dato nuovo impulso al noleggio stagionale delle aziende del settore hospitality e turistico, attraverso formule innovative di business e una gamma di veicoli elettrici finalizzati a supportare gli operatori di settore e i relativi territori nella transizione ecologica. Il tutto, nel segno di un turismo sostenibile e più attento al nostro ambiente. Nel 2022 abbiamo inoltre avviato innovativi progetti e servizi rivolti ad aziende e amministrazioni, nell’ambito del welfare aziendale e finalizzati al supporto del piano spostamenti casa-lavoro.”

Valorizzare i talenti

Nel 2022 Cooltra ha effettuato alcuni cambiamenti organizzativi con l’obiettivo di ricercare l’eccellenza nella propria forza lavoro. Dopo 7 anni di gestione dell’area B2C del gruppo, Oriol Marimón-Clos è stato nominato Chief Product Officer dell’azienda, rafforzando e consolidando la sua carriera professionale all’interno dell’azienda. L’esperienza e il know-how accumulati nel corso della sua carriera gli permetteranno ora di guidare un’altra area strategica per Cooltra, che funge da anello di congiunzione tra l’azienda e il mercato, garantendo l’ottimizzazione dei processi per offrire una migliore esperienza agli utenti. Valerian Seither, cofondatore della società tedesca di mobilità emmy, è il nuovo direttore generale B2C del gruppo. Il suo inserimento contribuirà a realizzare l’ambizioso piano di espansione e crescita che l’azienda ha in Europa in questa linea di business.

COOLTRA

Cooltra nasce nel 2006 a Barcellona con l’obiettivo di offrire servizi di mobilità sostenibile su due ruote, sia ai turisti che ai residenti. In pochi anni Cooltra ha sperimentato un’importante espansione, passando da 50 scooter a una flotta di oltre 20.000 veicoli (di cui il 85% elettrici), più di 100 punti di noleggio in Europa e uno staff di 400 dipendenti. Al noleggio a breve e lungo termine per privati, partite iva e PMI, si affiancano oggi servizi di noleggio e gestione flotte per aziende e Pubbliche Amministrazioni. Cooltra, prima azienda della green sharing mobility, è oggi il player di riferimento nell’ambito dello scooter sharing elettrico in Europa con una presenza in 7 città