Sui social i deliri di Gianluca Paul Seung, l’aggressore della psichiatra

Gianluca Paul Seung è il 35enne che ha preso a sprangate la psichiatra Barbara Capovani: sui social l’ossessione per la dottoressa aggredita e i post deliranti

Qualcosa di più di un pensiero fisso, ma una morbosa continua ossessione che Gianluca Paul Seung, l’uomo arrestato nella notte per l’aggressione alla psichiatra Barbara Capovani, aveva nei riguardi della dottoressa che in queste ore versa in gravissime condizioni. Accuse deliranti e disparate che l’uomo, un ex paziente della psichiatra, aveva affidato a tantissimi post sul suo profilo Fb. Una scrittura convulsa, carica di accuse alternate a selfie con fiorellini, like e condivisioni, che non mancano anche sotto ai post sconvolgenti, dove Gianluca Paul Seung pubblicava immagini sataniche e foto erotiche, come quella che ritrae una donna legata con mani dietro la schiena e occhi socchiusi, a sembrare una bambola di plastica.

Poi le ossessioni sataniche e le accuse agli psichiatri, fra cui la vittima dell’aggressione. Scrive il 17 luglio 2022 un post dal titolo ‘Rituali satanici’: “Progettano bancarotta fraudolenta. Sostengono ….. approvazione decreti che facilitano acquisti di minori rapiti e altre azioni sataniche mondiali. Usano valute virtuali del tutto anonime per comprare carne umana senza risalire a politici coinvolti. psichiatri di pisa sono coinvolti anche qui. Barbara Capovani in testa“.

E in altri post deliranti ritorna il nome della psichiatra collegata a casi noti come la sparizione di Denise Pipitone e Matteo Messina Denaro. “Accertarsi- scrive Seung– se …. non avesse agito con mancanze o persino depistaggio voluto, per evitare arresto del primario…. coinvolto in traffici di organi, con barbara capovani e colleghi toscani. possibile collegamento con denise pipitone, uccisa da trafficanti di organi, del sodalizio qui denunciato“.

Il giovane paziente in un delirio di complottismi e in una somma di escalation sui suoi social accusava la dottoressa di riti satanici, traffico di bambini e staminali legato all’Ucraina, e di massoneria occulta. “Le staminali sono vendute da: putin, zelensky …. e barbara capovani, psichiatri ucraini“, scrive in un altro post.

Già arrestato per un’aggressione davanti al Tribunale scatenava la sua ira sul suo profilo. Una bacheca che oggi, ancora di più, fa paura.