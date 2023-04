Nelle associate AVEDISCO il 72% degli incaricati alle vendite è donna

Nelle Aziende Associate AVEDISCO il 72% degli Incaricati alle Vendite è donna: la forza lavoro femminile nel settore rappresenta l’82% in Europa e il 70% nel mondo

Le donne scelgono di intraprendere una carriera nella Vendita Diretta: da diversi anni, il Settore registra infatti un elevato numero di quote rosa. A confermare la tendenza sono i dati diffusi da AVEDISCO – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori – relativi alle sue 37 Aziende Associate: su un totale di 402.000 Incaricati alle Vendite oltre 289.000 sono donne.

L’alta percentuale femminile nel Settore dimostra come il modello di business della Vendita Diretta incontra e sostiene le principali esigenze delle lavoratrici quali flessibilità, autonomia e necessità di un equilibrio tra vita familiare e lavoro. Questa professione, infatti, offre loro concrete opportunità di impiego attraverso un sistema efficace, in continua evoluzione, che risponde positivamente ai cambiamenti e alle priorità del giorno d’oggi. Inoltre, una delle peculiarità della Vendita Diretta è quella di essere un lavoro meritocratico, senza distinzione di sesso, età o nazionalità: una professione in cui non esiste il gap salariale tra uomo e donna, ancora presente in molte altre realtà.

L’importante presenza femminile nel Settore è confermata anche a livello europeo e mondiale dai dati diffusi da Seldia e WFDSA (relativi al 2021): in Europa, la percentuale di forza lavoro femminile è pari all’82%, con quasi 13 milioni di Incaricati alle Vendite donne, mentre, nel mondo, è del 70 %, con quasi 90 milioni di presenze femminili.

“Le donne sono una preziosissima risorsa per la Vendita Diretta e per il successo del nostro Settore. In una professione dinamica come questa, in cui il contatto personale e la relazione di fiducia con i Clienti sono fondamentali, l’empatia e la sensibilità femminile sono caratteristiche che rendono le donne protagoniste indiscusse nella Vendita Diretta. La versatilità di questo Settore è confermata anche dalla diversità di profili che scelgono di farne parte: studentesse, giovani ragazze, neomamme ma anche donne con e senza famiglia, manager e lavoratrici che scelgono di diventare Incaricate alle Vendite come prima o seconda occupazione per questioni di necessità o disponibilità” dichiara Giovanni Paolino, Presidente AVEDISCO.