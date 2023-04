Il Sirente ripubblica “La rocca del paradiso” di Tina Anselmi

In occasione del prossimo 25 aprile, la casa editrice il Sirente pubblica una nuova edizione de “La rocca del paradiso”, libro per ragazzi scritto da Tina Anselmi

“.… per me sempre far politica ha significato occuparmi della gente, mi auguro che così lo scoprano tutti i ragazzi”. Tina Anselmi

Le memorie avvincenti della giovanissima Tina percorrono agili le pagine. Una narrazione genuina e spassosa dalla prospettiva dei bambini, per scovare la genesi di una passione politica, che anni più tardi la farà diventare la prima donna ministro italiana e altro ancora. La rocca del paradiso è ciò che succede prima, tra cacce alle rane e avventure nel bosco, per la Tina bambina “non esisteva la noia, la nostra fantasia era sempre in azione, sempre pronta per altre missioni di scoperta”.

Nell’insaziabile curiosità di scoprire il mondo, Tina e i suoi compagni di gioco diventano: pirati, archeologi, falegnami, soldati con l’elmo in testa pronti per la prossima battaglia. Tina è una sorta di Pippi calze lunghe ante litteram che fa marachelle e invece di brioches calde trova i biscotti al finocchietto selvatico di zia Teresa.

Il testo, già edito negli anni Ottanta e uscito fuori mercato, nell’edizione de il Sirente ha una nuova veste grafica. Vivaci disegni ad acquarello punteggiano le pagine, ben inserendosi nel testo. La nuova edizione presenta inoltre un’introduzione di Valentina Magrin (nipote di Tina Anselmi).

Chiude il testo una postfazione di Tina Anselmi “Perché ho scelto questo mestiere”, regalando ai ragazzi la sua visione della politica. Nell’introduzione la nipote di Tina dice “in fondo, è stata una bambina come tutti voi, come tutti noi. Quella bambina un po’ monella, pochi anni più tardi, sarà in grado di trasformare le sue piccole ribellioni in impegno e lotta per la libertà di tutti”.

Tina Anselmi, (Castelfranco Veneto, 1927 – 2016) è stata la prima donna ministro in Italia. Entrata nella resistenza come staffetta partigiana non ha più abbandonato il suo impegno politico. Nel secondo dopoguerra è stata attiva nei sindacati a sostegno delle filandine, dal 1968 al 1992 deputata parlamentare, dal 1981 al 1984 Presidente della Commissione d’inchiesta sulla loggia massonica P2. Dalla sua penna anche “La Gabriella in bicicletta. La mia Resistenza spiegata ai ragazzi”, Manni, 2019 e “Storia di una passione politica”, Sperling&Kupfer, 2016.

L’illustratrice Florinda Aratari è nata e cresciuta a Roma, si laurea nel 2001 in Lettere e Filosofia e nello stesso anno si diploma alla scuola internazionale di Comix come Illustratrice e grafica. Ha incominciato a disegnare storie quando era una bambina e ha continuato a farlo da grande sulle lavagne delle scuole e anche sulle tovaglie di carta dei ristoranti. Come illustratrice ha pubblicato Il terremoto degli animali e Migranti e migranti per Ianieri Ed. sotto la direzione artistica di Dacia Maraini. E nel 2018 Imparo bene, imparo piano, Ed. Rapsodia.