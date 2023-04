A Firenze manager d’azienda offrono consulenza gratuita al Terzo settore

Manager d’azienda offrono aiuto gratuitamente alle associazioni del Terzo Settore: lo sportello aperto da Maggio è promosso da Fondazione CR Firenze

Manager d’azienda al servizio delle associazioni del Terzo Settore. Fondazione CR Firenze e CIDA – Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità mettono a disposizione un nuovo servizio gratuito per supportare gli enti non profit che si trovano a dover affrontare crescenti complessità che investono le attività organizzative e amministrative.

Nella sede della Fondazione, in via Bufalini a Firenze, sarà aperto dal mese di maggio uno “sportello” attraverso il quale le associazioni potranno manifestare le proprie esigenze. CIDA Toscana selezionerà i dirigenti, tra gli oltre 50 che hanno dato la loro disponibilità, che potranno dare risposte utili in base alla propria esperienza. Il contatto proseguirà quindi, direttamente tra l’ente non profit e il dirigente, attraverso incontri definiti direttamente tra le due parti.

“Chi si trova a gestire gli enti del Terzo Settore – commenta il Direttore Generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori – spesso è concentrato su aspetti specifici della propria missione, ma non necessariamente possiede competenze specifiche nei settori della amministrazione, del marketing, della gestione delle risorse umane e tecnologiche, che pure rappresentano ambiti su cui porre attenzione per lo sviluppo di un ente. Lo sportello che inauguriamo vuole essere uno strumento agile ed efficace per risolvere alcune criticità. Ringraziamo i dirigenti che volontariamente metteranno la loro professionalità al servizio del Terzo Settore e quindi dei bisogni della collettività”.

“CIDA da oltre 70 anni rappresenta le istanze provenienti dalla dirigenza e dalle alte professionalità, pubbliche e private e CIDA Toscana è espressione della più importante community di manager e alte professionalità, in servizio o in pensione, della nostra regione. Da sempre i manager di CIDA – afferma Fabrizio Pulcinelli, Segretario di CIDA Toscana – pongono particolare attenzione ai bisogni della collettività mettendo al centro la professionalità e la competenza, con la certezza che la mentalità manageriale possa istituire dei circuiti di crescita virtuosi. In questo contesto, con grande entusiasmo, i manager sono pronti a fornire, un “aiuto” alle aziende del terzo settore, che svolgono una funzione sociale importante nei nostri territori, al fine di perseguire insieme un interesse comune con un impatto positivo nella comunità locale”.

Per informazioni scrivere a toscana@cida.it